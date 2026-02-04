El restaurante de Papudo para comer un menú completo por $18.000 argentinos

El plato principal de este restaurante en Papudo es fetuccini salteado con salsa. La pasta viene cocida al punto justo y se saltea con una salsa cremosa que puede llevar mariscos, pollo o vegetales, según lo que haya disponible ese día. Generalmente incluye ajo, cebolla, un toque de crema o leche y vino blanco para darle sabor.

restaurante rompeolas 3 Los mariscos son una especialidad en este restaurante.

De postre sirven leche asada, que es un clásico chileno. Se trata de un flan horneado con una capa de caramelo arriba, textura suave y sabor a leche condensada. No es muy dulce ni pesado, por lo que cierra bien la comida sin dejar sensación de empacho. Lo sirven en porciones individuales razonables.

Rompeolas es una buena alternativa en Papudo si buscas un almuerzo completo, fresco y económico. No es gourmet ni tiene grandes lujos, pero este restaurante cumple con lo básico: comida casera, atención amable y ubicación frente al mar.