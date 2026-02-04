Rompeolas es un restaurante ubicado en la costa de Chile, en Chorrillos 153, Papudo. Es un lugar sencillo, sin mucha decoración ni pretensiones, pero conocido entre quienes visitan la zona por ofrecer comida fresca y precios razonables. Funciona principalmente para almuerzos y comidas de fin de semana, con un ambiente tranquilo y vistas al mar desde varias mesas.
El restaurante de Papudo para comer un menú completo por $18.000 argentinos
El punto fuerte del restaurante es su menú fijo a $18.000 argentinos (precio que puede variar según el tipo de cambio del día). Incluye entrada, plato principal y postre, con porciones generosas para el valor que tiene. Es una opción práctica para quienes buscan comer bien sin gastar mucho, especialmente familias o grupos que están de paso por Papudo.
De que consta el menú del restaurante en Papudo
El menú del restaurante comienza con un mix de huerto como entrada. Es una ensalada simple con verduras frescas de la zona: lechuga, tomate, zanahoria, pepino y algunas hierbas. Se sirve aliñada con aceite de oliva y un poco de vinagre o limón. Nada complicado, pero los ingredientes suelen estar recién cortados y crujientes.
El plato principal de este restaurante en Papudo es fetuccini salteado con salsa. La pasta viene cocida al punto justo y se saltea con una salsa cremosa que puede llevar mariscos, pollo o vegetales, según lo que haya disponible ese día. Generalmente incluye ajo, cebolla, un toque de crema o leche y vino blanco para darle sabor.
De postre sirven leche asada, que es un clásico chileno. Se trata de un flan horneado con una capa de caramelo arriba, textura suave y sabor a leche condensada. No es muy dulce ni pesado, por lo que cierra bien la comida sin dejar sensación de empacho. Lo sirven en porciones individuales razonables.
Rompeolas es una buena alternativa en Papudo si buscas un almuerzo completo, fresco y económico. No es gourmet ni tiene grandes lujos, pero este restaurante cumple con lo básico: comida casera, atención amable y ubicación frente al mar.