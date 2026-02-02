En la pequeña localidad costera chilena de Papudo, hay un lugar que atrae a visitantes y locales por igual con su oferta gastronómica variada y de calidad. Situado en un entorno que combina el mar con un ambiente relajado, este restaurante se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan disfrutar de comidas frescas y bien preparadas.
El restaurante más fino de Papudo donde una empanada de camarón vale $4.000
Pese a ser casi exclusivo, los precios del restaurante no son una locura para los turistas
Lo que hace especial a este restaurante es su ubicación privilegiada, que permite vistas agradables mientras se come. Los precios son accesibles considerando la calidad, y hay platos que destacan por su preparación sencilla pero efectiva. Es un espacio donde se puede pasar un buen rato sin pretensiones, enfocándose en lo esencial: buena comida y un ambiente acogedor.
El restaurante lujoso de Papudo
Este restaurante se llama Club de Yates y se encuentra en la avenida principal de Papudo. Conocido por su elegancia sutil, es uno de los lugares más finos para comer en la zona, atrayendo a turistas que buscan algo más refinado que las opciones típicas de playa. El edificio en sí tiene un estilo que evoca la náutica, lo que le da un carácter único en comparación con otros locales cercanos.
Uno de los platos que más llaman la atención son las empanaditas de camarón, disponibles a $4.000 argentinos por unidad. Estas empanadas pequeñas están rellenas de camarones frescos y se sirven calientes, ideales como entrada o para compartir. Su precio las hace una opción atractiva para probar algo local sin gastar demasiado, y muchos clientes las piden repetidamente por su sabor equilibrado entre lo crujiente de la masa y el relleno jugoso.
El menú del restaurante es amplio y cubre diversas preferencias, incluyendo chupes tradicionales chilenos, que son sopas espesas con mariscos o pescados, perfectas para días frescos. También hay pastas en diferentes estilos, como con salsa de mariscos o vegetales, y una selección variada de pescados y mariscos frescos del día, preparados a la plancha, fritos o en ceviche. Para quienes prefieren opciones de tierra, el restaurante ofrece pollo en distintas presentaciones, lomo de res jugoso y hamburguesas caseras con ingredientes de calidad.
Además, no faltan las pizzas horneadas en el momento, con toppings que van desde lo clásico hasta combinaciones con productos del mar. Todo esto hace que Club de Yates sea versátil para diferentes gustos y ocasiones, manteniendo un estándar alto que lo posiciona como una de las mejores alternativas de restaurante en Papudo.