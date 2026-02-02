El restaurante más fino de Papudo donde una empanada de camarón vale $4.000

Uno de los platos que más llaman la atención son las empanaditas de camarón, disponibles a $4.000 argentinos por unidad. Estas empanadas pequeñas están rellenas de camarones frescos y se sirven calientes, ideales como entrada o para compartir. Su precio las hace una opción atractiva para probar algo local sin gastar demasiado, y muchos clientes las piden repetidamente por su sabor equilibrado entre lo crujiente de la masa y el relleno jugoso.

restaurante club de yates papudo 2 El restaurante tiene una de las mejores ubicaciones en Papudo.

El menú del restaurante es amplio y cubre diversas preferencias, incluyendo chupes tradicionales chilenos, que son sopas espesas con mariscos o pescados, perfectas para días frescos. También hay pastas en diferentes estilos, como con salsa de mariscos o vegetales, y una selección variada de pescados y mariscos frescos del día, preparados a la plancha, fritos o en ceviche. Para quienes prefieren opciones de tierra, el restaurante ofrece pollo en distintas presentaciones, lomo de res jugoso y hamburguesas caseras con ingredientes de calidad.

Además, no faltan las pizzas horneadas en el momento, con toppings que van desde lo clásico hasta combinaciones con productos del mar. Todo esto hace que Club de Yates sea versátil para diferentes gustos y ocasiones, manteniendo un estándar alto que lo posiciona como una de las mejores alternativas de restaurante en Papudo.