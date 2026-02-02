Aparecen cuatro lunas alineadas en el cielo de Rusia: qué significa este fenómeno y por qué se origina

Habitantes de Rusia, más precisamente de ciudades como Moscú y San Petersburgo, utilizaron plataformas como X (ex Twitter) para dar a conocer al resto de la sociedad la presencia de un fenómeno atípico que estaba sucediendo en el cielo europeo: la presencia de cuatro lunas alineadas. ¿Qué significa este fenómeno?
Sorpresa en Rusia ante el fenómeno de las lunas alineadas
La noche del 1 de febrero no fue un momento cualquiera para los ciudadanos de Rusia. Es que se produjo el avistamiento de un fenómeno extraño que rara vez ocurre. A falta de una sola Luna, se pudo observar con precisión y claridad cuatro cuerpos celestes, uno al lado del otro, algo que sorprendió a propios y extraños.
La presencia de una o más “lunas falsas” tiene un profundo significado y se origina a partir de ciertas condiciones atmosféricas. Esto no se trata de una anomalía cósmica, sino un extraordinario fenómeno óptico que combina la física de la luz con condiciones climáticas extremas.
El núcleo de este evento recibe el nombre de paraselene y ocurre cuando la luz que refleja la Luna llena atraviesa cirros (nubes altas más de 6.000 metros). Estas nubes no están compuestas de agua líquida, sino por cristales microscópicos de hielo que flotan en suspensión debido a la intensa ola de frío que azota a Rusia con temperaturas que alcanzan los -20°C.
Estos cristales actúan como prismas hexagonales. Cuando la luz lunar incide sobre ellos, no los atraviesa de forma lineal, sino que se refracta, creando puntos luminosos o manchas de luz a los costados del disco lunar real. Es un proceso idéntico al que genera el arcoíris, pero con hielo en lugar de lluvia y luz lunar en vez de solar.
Por otro lado, un detalle técnico crucial en el avistamiento de San Petersburgo o Moscú fue la multiplicación de la imagen. Mientras que un paraselene estándar muestra a la Luna escoltada por dos reflejos (uno a cada lado), los ciudadanos reportaron cuatro lunas en lugar de tres.
Esto se explica por el entorno de observación: el doble o triple acristalamiento de las ventanas, diseñado para aislar el calor, junto con las finas capas de escarcha adheridas al vidrio, actuaron como una lente adicional. Este efecto de rebote lumínico duplicó la visión del fenómeno natural, ofreciendo una alineación de cuatro cuerpos celestes aparentes con tonalidades variadas.
¿Bajo qué condiciones surge el fenómeno de la Luna falsa?
Para que este escenario se materialice, la naturaleza debe alcanzar un equilibrio casi perfecto:
- Cielo despejado: cualquier nubosidad densa bloquearía la luz.
- Humedad específica: necesaria para la formación de los cristales.
- Frío ártico: indispensable para mantener el hielo en suspensión.
En ciudades marítimas de Rusia donde el clima suele ser húmedo y cubierto, la coincidencia de un cielo limpio y un frío extremo convirtió este evento en un hito histórico.