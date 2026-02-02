Aparecen cuatro lunas alineadas en el cielo de Rusia: qué significa este fenómeno y por qué se origina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaikCumhuriyett/status/2017898906479157442&partner=&hide_thread=false SON DAKKA: NELER OLUYOR?



Moskova ve çevresinde gece boyunca nadir görülen bir olay bir “paraselene” gözlemlendi.



Ay'dan gelen n, Dünya'nn üzerindeki atmosferin yükseklerinde bulunan düz buz kristallerinden krlmas sonucu oluan ve birden fazla Ay diskinin göründüü… pic.twitter.com/nG650qlVNn — ZA (@LaikCumhuriyett) February 1, 2026

El núcleo de este evento recibe el nombre de paraselene y ocurre cuando la luz que refleja la Luna llena atraviesa cirros (nubes altas más de 6.000 metros). Estas nubes no están compuestas de agua líquida, sino por cristales microscópicos de hielo que flotan en suspensión debido a la intensa ola de frío que azota a Rusia con temperaturas que alcanzan los -20°C.

Estos cristales actúan como prismas hexagonales. Cuando la luz lunar incide sobre ellos, no los atraviesa de forma lineal, sino que se refracta, creando puntos luminosos o manchas de luz a los costados del disco lunar real. Es un proceso idéntico al que genera el arcoíris, pero con hielo en lugar de lluvia y luz lunar en vez de solar.

luna Cuatro lunas en el cielo de Rusia, un fenómeno que rara vez ocurre.

Por otro lado, un detalle técnico crucial en el avistamiento de San Petersburgo o Moscú fue la multiplicación de la imagen. Mientras que un paraselene estándar muestra a la Luna escoltada por dos reflejos (uno a cada lado), los ciudadanos reportaron cuatro lunas en lugar de tres.

Esto se explica por el entorno de observación: el doble o triple acristalamiento de las ventanas, diseñado para aislar el calor, junto con las finas capas de escarcha adheridas al vidrio, actuaron como una lente adicional. Este efecto de rebote lumínico duplicó la visión del fenómeno natural, ofreciendo una alineación de cuatro cuerpos celestes aparentes con tonalidades variadas.

¿Bajo qué condiciones surge el fenómeno de la Luna falsa?

Para que este escenario se materialice, la naturaleza debe alcanzar un equilibrio casi perfecto:

Cielo despejado: cualquier nubosidad densa bloquearía la luz.

Humedad específica: necesaria para la formación de los cristales.

Frío ártico: indispensable para mantener el hielo en suspensión.

En ciudades marítimas de Rusia donde el clima suele ser húmedo y cubierto, la coincidencia de un cielo limpio y un frío extremo convirtió este evento en un hito histórico.