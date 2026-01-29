Bajo el cielo del Ártico, la situación de Estados Unidos con dos potencias militares se tensa a través de una de las historias energéticas más complejas de 2026. Todo se centra en gigantesco proyecto de gas natural licuado de Rusia y su vínculo con China, el mayor importador mundial de este combustible.
China y una potencia militar desafían a Estados Unidos con una carga de petróleo desde el Artico
La llegada del primer cargamento de Arctic LNG 2 al mercado de China no es solo una estadística comercial, es un símbolo de poder que desafía a Estados Unidos
Lo que parecía restringido por sanciones hoy se convierte en un nuevo capítulo de comercio global y geopolítica. En las últimas semanas, China recibió el primer cargamento de petróleo del 2026 por parte de Rusia a través del proyecto Arctic LNG 2. Te contamos por qué esto inquieta a Estados Unidos.
El barco con ese primer lote fue descargado en la terminal de Beihai, en el sur de China, marcando un inicio de ciclo notable para el gas licuado venido del Ártico ruso. Detrás de esta historia está Arctic LNG 2, una mega-planta construida en el norte de Rusia y operada principalmente por la estatal energética Novatek. El proyecto fue diseñado con la ambición de generar cerca de 19,8 millones de toneladas de LNG al año, pero desde su lanzamiento ha enfrentado un panorama difícil por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea en respuesta al conflicto en Ucrania.
El año pasado (2025) China ya había empezado a recibir cargamentos de este proyecto, a pesar de las sanciones occidentales, con varias entregas que llegaron al mismo terminal desde finales de agosto. Aunque los barcos y la logística han sido complicados por restricciones de equipamiento y sanciones impuestas a las instalaciones y a algunos buques, las entregas continuaron y consolidaron a China como destino principal de este volumen.
Que representa esta alianza entre Rusia y China
Aun así, según datos de empresas de inteligencia marítima como LSEG y Kpler, múltiples embarques de LNG desde esta planta hacia China se concretaron en 2025, acumulando más de 1,3 millones de toneladas descargadas en el terminal de Beihai. El gas viaja a menudo a través del canal de Suez debido a las limitaciones estacionales de la Ruta del Mar del Norte, especialmente durante el invierno.
Este vínculo comercial tiene varias aristas. Por un lado, China ha ampliado su dependencia del gas natural licuado como parte de su matriz energética, buscando seguridad y estabilidad de suministro para su economía en crecimiento. Por otro lado, los suministros rusos, a pesar de las sanciones, muestran que los mercados encuentran vías incluso en entornos geopolíticamente complejos, especialmente si hay incentivos comerciales y contratos atractivos.
Además, datos recientes sugieren que Rusia ha aumentado sus exportaciones de LNG a China a niveles récord, con volúmenes substanciales que incluso han hecho que el país se ubique entre los principales proveedores del combustible al gigante asiático, superando a competidores tradicionales como Australia en ciertos meses del año.