China y una potencia militar desafían a Estados Unidos con una carga de petróleo desde el Artico

El año pasado (2025) China ya había empezado a recibir cargamentos de este proyecto, a pesar de las sanciones occidentales, con varias entregas que llegaron al mismo terminal desde finales de agosto. Aunque los barcos y la logística han sido complicados por restricciones de equipamiento y sanciones impuestas a las instalaciones y a algunos buques, las entregas continuaron y consolidaron a China como destino principal de este volumen.

Rusia (1)

Que representa esta alianza entre Rusia y China

Aun así, según datos de empresas de inteligencia marítima como LSEG y Kpler, múltiples embarques de LNG desde esta planta hacia China se concretaron en 2025, acumulando más de 1,3 millones de toneladas descargadas en el terminal de Beihai. El gas viaja a menudo a través del canal de Suez debido a las limitaciones estacionales de la Ruta del Mar del Norte, especialmente durante el invierno.

Este vínculo comercial tiene varias aristas. Por un lado, China ha ampliado su dependencia del gas natural licuado como parte de su matriz energética, buscando seguridad y estabilidad de suministro para su economía en crecimiento. Por otro lado, los suministros rusos, a pesar de las sanciones, muestran que los mercados encuentran vías incluso en entornos geopolíticamente complejos, especialmente si hay incentivos comerciales y contratos atractivos.

Además, datos recientes sugieren que Rusia ha aumentado sus exportaciones de LNG a China a niveles récord, con volúmenes substanciales que incluso han hecho que el país se ubique entre los principales proveedores del combustible al gigante asiático, superando a competidores tradicionales como Australia en ciertos meses del año.