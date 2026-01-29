Tres hermanos de 6, 8 y 9 años murieron ahogados en un estanque helado

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años murieron en Texas durante la gran tormenta invernal que azota a Estados Unidos tras caer en un estanque helado frente a la casa donde se estaban quedando. Su madre dijo que saltó al agua helada pero no pudo salvarlos.
“Solo estaban gritando, pidiéndome que los ayudara”, dijo Cheyenne Hangaman a The Associated Press. “Y vi a todos luchar, luchar por mantenerse sobre el agua. Vi a todos pelear”, agregó conmocionada.
Según el sitio, cnnespanol.cnn.com, los hermanos murieron tras caer en el estanque privado al norte de Bonham, una comunidad rural de unas 10.000 personas cerca de la frontera con Oklahoma, según la Oficina del Sheriff del Condado de Fannin.
Los socorristas y un vecino sacaron del agua a los dos niños mayores y el hermano menor fue recuperado tras una extensa búsqueda en el estanque, según el sheriff.
Hangaman dijo que ella y sus hijos se estaban quedando en la casa de una amiga frente al estanque, y que les había advertido que no se acercaran. Pero, su hija menor corrió a decirle que sus hermanos estaban en el agua.
“Corrí sobre todo el hielo que pude para llegar a ellos y finalmente terminé cayendo yo misma”, dijo Hangaman, quien afirmó que el agua helada caló su cuerpo de inmediato.
“Agarraba a uno, intentaba ponerlo sobre el hielo, pero el hielo se rompía cada vez que lo sentaba allí. Solo seguía intentando ir con cada uno de ellos para ayudarlos y era solo yo, no podía ayudarlos a todos sola”, relató muy consternada.
Hangaman dijo que un hombre que vino a ayudar pudo lanzarle una cuerda para sacarla del estanque.
“No podía respirar. No podía moverme. Para ese momento ya sabía que mis hijos se habían ido. Así que solo tenía que luchar por mi vida en ese momento”, dijo“.