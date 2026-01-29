Tres hermanos de 6, 8 y 9 años murieron ahogados en un estanque helado

Los socorristas y un vecino sacaron del agua a los dos niños mayores y el hermano menor fue recuperado tras una extensa búsqueda en el estanque, según el sheriff.

Hangaman dijo que ella y sus hijos se estaban quedando en la casa de una amiga frente al estanque, y que les había advertido que no se acercaran. Pero, su hija menor corrió a decirle que sus hermanos estaban en el agua.

hermanos

“Corrí sobre todo el hielo que pude para llegar a ellos y finalmente terminé cayendo yo misma”, dijo Hangaman, quien afirmó que el agua helada caló su cuerpo de inmediato.

“Agarraba a uno, intentaba ponerlo sobre el hielo, pero el hielo se rompía cada vez que lo sentaba allí. Solo seguía intentando ir con cada uno de ellos para ayudarlos y era solo yo, no podía ayudarlos a todos sola”, relató muy consternada.

Hangaman dijo que un hombre que vino a ayudar pudo lanzarle una cuerda para sacarla del estanque.

“No podía respirar. No podía moverme. Para ese momento ya sabía que mis hijos se habían ido. Así que solo tenía que luchar por mi vida en ese momento”, dijo“.