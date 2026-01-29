El pueblo que quedó al borde del abismo después de una violenta tormenta

Salvatore Cocina, director general de la Protección Civil de Sicilia, vaticinó: “Todas las casas en un radio de entre 50 y 70 metros se derrumbarán”, mientras que el jefe nacional de Protección Civil, Fabio Ciciliano, fue aún más contundente: “Seamos claros: hay viviendas que quedaron inhabitables”. Según explicó, los residentes de las zonas más afectadas deberán ser reubicados de manera permanente.

Las escuelas del pueblo italiano permanecieron cerradas y una de las principales carreteras que conecta Niscemi con la ciudad costera de Gela fue clausurada por precaución. La localidad, de unos 25.000 habitantes, se asienta sobre una meseta que, de acuerdo con los técnicos, se está deslizando gradualmente hacia la llanura inferior. Muchos evacuados se refugiaron con familiares, pero varios cientos pasaron las últimas noches en un estadio deportivo habilitado como centro de refugiados.

Niscemi Italia pueblo al borde del abismo 2 Impresionante cómo quedó el pueblo de Niscemi en Sicilia, Italia.

Según estimaciones oficiales, los daños superan los 1.000 millones de euros. Solamente en Sicilia se calculan pérdidas por unos 740 millones, aunque el presidente regional, Renato Schifani, advirtió que la cifra final podría duplicarse. El gobierno nacional italiano destinó inicialmente 100 millones de euros para atender las necesidades urgentes, y el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, anunció que en los próximos días se aprobará un nuevo paquete de medidas para la reconstrucción de la infraestructura dañada.

Mientras tanto, en Niscemi crece la tensión social mientras los pobladores miran al abismo.