Un túnel de 150 metros que pasa por debajo de la arena y que lleva hasta la playa es uno de los grandes atractivos que posee la costa atlántica en Argentina.
En medio de la naturaleza, en un pueblo en que no se llega a los 400 habitantes, donde las calles son de arena, las casas bajas y los médanos dominan gran parte del paisaje, uno de los grandes atractivos es un túnel muy pocas veces visto.
Este túnel se encuentra en Reta, una pequeña localidad del partido de Tres Arroyos, en Buenos Aires. Un lugar paradisiaco, en donde las playas son poco concurridas incluso en temporada alta, lo que permite tener la tranquilidad que suele ser tan deseada y pocas veces encontrada.
El túnel de 150 metros bajo la arena que lleva a una playa paradísiaca
Para llegar a los 30 kilómetros de costa abierta sobre el Mar Argentino y a la playa que lo antecede, este pueblo posee un lugar especial: un túnel que pasa por debajo de los médanos de arena, que mide 150 metros de largo y que permite llegar caminando hasta la playa y el mar sin dejar que el viento o el calor lo afecte a uno.
Este túnel, que originalmente fue pensado como un desagüe fluvial supo convertirse en un atractivo turístico y hoy es uno de los sitios más buscados por los turistas que llegan a Reta, el pueblo que lo alberga.
La sorpresa al final del túnel
Sin embargo, por si el hecho de caminar a través de un túnel por debajo de los médanos de arena no fuese suficiente, al final del camino hay otra sorpresa y es que toda persona que transite por allí, cuando hay marea baja, se va a encontrar con otro atractivo.
Y es que cuando la marea está baja, se pueden ver los restos de un barco hundido que se encuentra ubicado frente a la salida del túnel de 150 metros.
Este pueblo, que alberga al túnel debajo de la arena y al barco hundido, se encuentra en la localidad de Tres Arroyos.