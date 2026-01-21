tunel bajo la arena

El túnel de 150 metros bajo la arena que lleva a una playa paradísiaca

Para llegar a los 30 kilómetros de costa abierta sobre el Mar Argentino y a la playa que lo antecede, este pueblo posee un lugar especial: un túnel que pasa por debajo de los médanos de arena, que mide 150 metros de largo y que permite llegar caminando hasta la playa y el mar sin dejar que el viento o el calor lo afecte a uno.

Este túnel, que originalmente fue pensado como un desagüe fluvial supo convertirse en un atractivo turístico y hoy es uno de los sitios más buscados por los turistas que llegan a Reta, el pueblo que lo alberga.

barco hundido. reta

La sorpresa al final del túnel

Sin embargo, por si el hecho de caminar a través de un túnel por debajo de los médanos de arena no fuese suficiente, al final del camino hay otra sorpresa y es que toda persona que transite por allí, cuando hay marea baja, se va a encontrar con otro atractivo.

Y es que cuando la marea está baja, se pueden ver los restos de un barco hundido que se encuentra ubicado frente a la salida del túnel de 150 metros.

Este pueblo, que alberga al túnel debajo de la arena y al barco hundido, se encuentra en la localidad de Tres Arroyos.