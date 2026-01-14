Vegas Loop: el túnel de Elon Musk que transporta 3 millones de pasajeros

Muchas personas ya utilizan este increíble túnel para transportarse de una punta a la ciudad a otra en solo 8 minutos. Este túnel es conocido como Las Vegas Loop y se encuentra a cargo de Elon Musk. A continuación te contaremos todos los detalles de esta construcción y cómo funcionan estos increíbles túneles.
Unos increíbles túneles
Estos túneles se construyen para resolver el problema del tráfico desmoralizante, las redes de transporte deben adaptarse a nuestras ciudades tridimensionales. La tunelización permite redes de transporte económicas y estratificadas que pueden ampliarse con el tiempo.
Las carreteras actuales ocupan una superficie valiosa en las ciudades. Los túneles aprovechan el espacio subterráneo y amplían los sistemas de transporte existentes.
Una vez que una tuneladora alcanza su profundidad operativa de dos diámetros de túnel, la excavación causa menos ruido y vibración en la superficie que un peatón.
La mayoría de los servicios públicos se encuentran a menos de 3 metros de la superficie. Nuestros túneles suelen estar a más de 9 metros por debajo de la superficie, donde el espacio subterráneo actualmente no se utiliza.
Un túnel veloz en Las Vegas
Vegas Loop ofrece transporte rápido y cómodo a la comunidad de Las Vegas y a sus visitantes, habiendo transportado ya a más de 3 millones de pasajeros a lo largo de 8 estaciones.
En su versión final, Vegas Loop atenderá hasta 90,000 pasajeros por hora, conectando rápidamente lugares clave como el Aeropuerto Internacional Harry Reid, el Estadio Allegiant y el centro de la ciudad, con tiempos de tránsito de entre 2 y 8 minutos.
El condado de Clark y la ciudad de Las Vegas han aprobado 68 millas de túnel y 104 estaciones, consolidando el Vegas Loop como una pieza vital de la futura infraestructura de la ciudad.
Según indican en la página oficial, existen 4 trayectos con tarifas que oscilan entre los 5 y los 12 dólares:
- Aeropuerto Internacional de Harry Reid hasta el Centro de Convenciones de Las Vegas: con una distancia de 8 kilómetros, se puede realizar en un tiempo de 5 minutos por un valor de 10 dólares.
- Estadio Allegiant hasta el Centro de Convenciones de Las Vegas: con una distancia de 5 kilómetros, se puede realizar en un tiempo de 4 minutos por un valor de 6 dólares.
- Downtown hasta el Centro de Convenciones de Las Vegas: con una distancia de 4,5 kilómetros, se puede realizar en un tiempo de 3 minutos por un valor de 5 dólares.
- Aeropuerto Internacional de Harry Reid hasta el Downtown: con una distancia de 12 kilómetros, se puede realizar en un tiempo de 8 minutos por un valor de 12 dólares.