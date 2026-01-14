Vegas Loop: el túnel de Elon Musk que transporta 3 millones de pasajeros

Una vez que una tuneladora alcanza su profundidad operativa de dos diámetros de túnel, la excavación causa menos ruido y vibración en la superficie que un peatón.

La mayoría de los servicios públicos se encuentran a menos de 3 metros de la superficie. Nuestros túneles suelen estar a más de 9 metros por debajo de la superficie, donde el espacio subterráneo actualmente no se utiliza.

Un túnel veloz en Las Vegas

Vegas Loop ofrece transporte rápido y cómodo a la comunidad de Las Vegas y a sus visitantes, habiendo transportado ya a más de 3 millones de pasajeros a lo largo de 8 estaciones.

En su versión final, Vegas Loop atenderá hasta 90,000 pasajeros por hora, conectando rápidamente lugares clave como el Aeropuerto Internacional Harry Reid, el Estadio Allegiant y el centro de la ciudad, con tiempos de tránsito de entre 2 y 8 minutos.

las vegas loop Así es el recorrido del túnel de Las Vegas.

El condado de Clark y la ciudad de Las Vegas han aprobado 68 millas de túnel y 104 estaciones, consolidando el Vegas Loop como una pieza vital de la futura infraestructura de la ciudad.

Según indican en la página oficial, existen 4 trayectos con tarifas que oscilan entre los 5 y los 12 dólares: