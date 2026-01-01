Allí, bajo toneladas de agua y roca sólida, se construye una de las obras de ingeniería más ambiciosas del siglo XXI, pensada no solo para impresionar, sino para transformar la vida cotidiana de toda una región. Te contamos sobre este túnel más profundo y largo del mundo.
Construyen el túnel submarino más profundo y largo del mundo a 392 metros bajo el océano
Según Motor Pasión, Rogfast es un túnel submarino en construcción en Noruega, destinado a convertirse en el más largo y profundo del mundo. La infraestructura tendrá una longitud total de 27 kilómetros y alcanzará una profundidad máxima de 392 metros bajo el nivel del mar.
Este túnel forma parte de la autopista costera europea E39, un corredor clave que recorre la costa oeste del país y que históricamente depende de ferris para salvar fiordos y brazos de mar. Con este tramo bajo el océano, Noruega busca eliminar uno de los tramos más lentos y vulnerables del recorrido.
Como será este túnel más largo del mundo
- el túnel conectará las zonas de Stavanger y Bokn, mejorando de forma directa la continuidad vial hacia Bergen. Se estima que reducirá hasta 40 minutos el tiempo de viaje y permitirá una conexión permanente, incluso en condiciones climáticas adversas.
- construido mayoritariamente en roca sólida mediante perforación y voladura, el túnel deberá soportar presiones extremas propias de casi 400 metros de columna de agua. El diseño contempla revestimientos especiales de hormigón y estrictos controles geotécnicos.
- este túnel contará con dos tubos principales, cada uno con dos carriles, además de una rotonda subterránea a más de 250 metros de profundidad, una de las más profundas jamás diseñadas para tráfico vehicular.
- Incluirá ventilación longitudinal, salidas de emergencia, nichos de refugio, sistemas automáticos de detección de incendios y monitoreo constante del tránsito, cumpliendo estándares europeos de máxima seguridad.
- esta infraestructura única en el mundo, posee una inversión estimada en varios miles de millones de euros y una finalización prevista para la próxima década