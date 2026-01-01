Allí, bajo toneladas de agua y roca sólida, se construye una de las obras de ingeniería más ambiciosas del siglo XXI, pensada no solo para impresionar, sino para transformar la vida cotidiana de toda una región. Te contamos sobre este túnel más profundo y largo del mundo.

Tunel rogfast

Construyen el túnel submarino más profundo y largo del mundo a 392 metros bajo el océano

Según Motor Pasión, Rogfast es un túnel submarino en construcción en Noruega, destinado a convertirse en el más largo y profundo del mundo. La infraestructura tendrá una longitud total de 27 kilómetros y alcanzará una profundidad máxima de 392 metros bajo el nivel del mar.