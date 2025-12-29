En una región donde las montañas parecían una frontera natural imposible de domar, el China inauguró un túnel que cambia la lógica del transporte terrestre a escala global. Se trata de una decisión estratégica para unir territorios, acortar tiempos y sostener el crecimiento económico en uno de los entornos geográficos más extremos del planeta Tierra.
Durante décadas, cruzar ciertas zonas del oeste chino implicaba rodeos interminables, climas hostiles y rutas peligrosas. Hoy, esa historia empieza a quedar atrás gracias a una autopista que avanza bajo la tierra con precisión milimétrica. Te contamos todo sobre este túnel único del planeta Tierra.
China inauguró el túnel para autopistas más largo del planeta Tierra
La obra se llama Túnel Tianshan Shengli y atraviesa la cordillera de Tian Shan, en la región autónoma de Xinjiang. Con más de 22 kilómetros de extensión, es reconocido como el túnel de autopista más largo del planeta Tierra, y forma parte de la autopista que conecta Urumqi con Yuli. Su inauguración marcó un antes y un después en la ingeniería vial contemporánea.
El nombre no es casual. “Shengli” significa “victoria”. Y para China, atravesar una de las cadenas montañosas más complejas de Asia fue, precisamente, eso. Esta construcción implicó décadas de estudios geológicos, perforaciones a gran profundidad y el uso de tecnología de túneles de última generación, capaz de enfrentar fallas tectónicas activas, suelos inestables y condiciones climáticas extremas.
Como es este túnel único del planeta Tierra
- Fue construido para soportar temperaturas bajo cero, alta presión geológica y actividad sísmica, un desafío permanente en la cordillera de Tian Shan.
- El túnel supera los 22 kilómetros de longitud continua, reduciendo un trayecto que antes tomaba varias horas a apenas minutos de conducción subterránea.
- Cuenta con dos túneles paralelos para cada sentido de circulación, lo que mejora la seguridad vial y permite un flujo constante de vehículos.
- Incorpora sistemas inteligentes de ventilación, detección de incendios, monitoreo ambiental, cámaras de vigilancia y rutas de evacuación cada pocos cientos de metros.
- El túnel permite mantener una velocidad de tránsito estable durante todo el año, incluso en invierno, facilitando el comercio, el transporte de mercancías y la integración regional.