Durante décadas, cruzar ciertas zonas del oeste chino implicaba rodeos interminables, climas hostiles y rutas peligrosas. Hoy, esa historia empieza a quedar atrás gracias a una autopista que avanza bajo la tierra con precisión milimétrica. Te contamos todo sobre este túnel único del planeta Tierra.

Tren (5)

China inauguró el túnel para autopistas más largo del planeta Tierra

La obra se llama Túnel Tianshan Shengli y atraviesa la cordillera de Tian Shan, en la región autónoma de Xinjiang. Con más de 22 kilómetros de extensión, es reconocido como el túnel de autopista más largo del planeta Tierra, y forma parte de la autopista que conecta Urumqi con Yuli. Su inauguración marcó un antes y un después en la ingeniería vial contemporánea.