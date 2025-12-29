El país de América del Sur que China tiene en la mira por un mineral estratégico: no es cobre ni oro

Están presentes en imanes de alta potencia, baterías, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, sistemas de defensa, pantallas, celulares y equipos médicos. Sin ellos, la transición energética y la revolución digital simplemente no avanzan. Lo que vuelve estratégico a este recurso no es solo su existencia, sino su procesamiento. China domina más del 80 % de la capacidad global de refinado de tierras raras

Es decir, incluso cuando estos minerales se extraen en otros países de América del Sur, muchas veces deben pasar por plantas chinas para convertirse en insumos industriales. En ese contexto, asegurar acceso a nuevas fuentes es una prioridad nacional para Pekín.

Tierras raras (1)

China aumenta sus inversiones en minerales críticos en un país de América del Sur

Según el Observatorio de América Latina, Asia, Pacífico, las empresas de origen chino controlan aproximadamente el 60 % de la producción brasileña de este material.

Brasil aparece como una pieza clave. En regiones como Minas Gerais, Goiás y la Amazonia se concentran yacimientos aún poco explotados, pero con enorme potencial de estos minerales. En los últimos años, empresas de China han incrementado inversiones en minería, infraestructura y energía en territorio brasileño, fortaleciendo una relación estratégica que va mucho más allá del comercio tradicional.

El interés chino no se limita a la extracción. Apunta a integrar cadenas de valor completas. Desde la mina hasta la industria. Para este país de América del Sur, esto abre oportunidades y dilemas. Por un lado, la posibilidad de atraer capital, tecnología y empleo. Por otro, el desafío de evitar un modelo extractivo clásico y avanzar hacia mayor industrialización local.