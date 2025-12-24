Explorar América del Sur es adentrarse en un continente lleno de historia, cultura y paisajes que dejan sin aliento. Desde ciudades coloniales hasta maravillas naturales únicas en el mundo, la región atrae cada año a millones de viajeros internacionales que buscan experiencias auténticas y memorables.
El destino de América del Sur más visitado: está en el top 10 del mundo y supera a Chichén Itzá
Explorar América del Sur es sumergirse en un continente de historia, cultura y paisajes impresionantes que atraen a millones de turistas
Aunque América del Sur no concentra a las ciudades más visitadas del planeta según los rankings globales, varios de sus destinos figuran entre los más elegidos por turistas de todo el mundo, destacándose por su riqueza cultural, sus paisajes y su historia milenaria.
Uno de los países de América del Sur que sobresale en estos rankings es Perú, cuya joya incaica, Machu Picchu, se ha consolidado como uno de los lugares turísticos más visitados de Sudamérica y del mundo.
Ubicada en lo alto de los Andes, esta ciudadela de América del Sur ofrece una experiencia única. Recorrer sus senderos históricos y conectar con la impresionante ingeniería de la civilización inca. Para proteger este patrimonio, el número de visitantes diarios está controlado, por lo que se recomienda planificar la visita con antelación y pasar la noche en Aguas Calientes para disfrutar del amanecer en Machu Picchu.
Los lugares turísticos más visitados del mundo
Explorar los lugares turísticos más visitados del mundo es sumergirse en historia, cultura y paisajes que atraen a millones cada año. Desde maravillas antiguas como las Pirámides de Giza y el Taj Mahal hasta íconos modernos como la Torre Eiffel y Times Square, estos destinos ofrecen experiencias únicas si se visitan con planificación.
Más allá de este sitio de América del Sur, según el portal especializado Skyscanner los lugares más visitados del mundo son:
- Petra, Jordania: la ciudad rosa tallada en roca. Mejor explorar temprano o de noche con visitas a la luz de las velas.
- Chichén Itzá, México: pirámide de Kukulkán y cenotes cercanos. Llegar temprano y comprar entradas online.
- La Acrópolis, Grecia: partenón y barrios históricos de Atenas. Mejor visitarla temprano o al atardecer.
- Pirámides de Giza, Egipto: recorre Keops, Kefrén y Micerinos al amanecer y contempla un paseo en camello.
- Taj Mahal, India: mausoleo de mármol blanco. Visitas recomendadas al amanecer o en luna llena.
- Torre Eiffel, Francia: icono de París. Reservar entrada con hora y subir al atardecer para mejores vistas.
- La Alhambra, España: palacio nazarí de Granada. Visitas nocturnas en los jardines del Generalife son imperdibles.
- Coliseo, Italia: anfiteatro romano. Entradas online y visita nocturna ofrecen una experiencia distinta.
- Times Square, EE.UU.: centro luminoso de Manhattan. Mejor temprano por la mañana o pasada la medianoche para evitar aglomeraciones.