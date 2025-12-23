Pero en silencio, lejos de los grandes titulares, un país pequeño de América del Sur empezó a alterar ese orden. Hoy, esta nación ya no pasa desapercibida. Se ha convertido en uno de los focos petroleros más dinámicos del mundo y, con ello, en un punto de interés estratégico para Estados Unidos.

El país de América del Sur que reconfigura el mercado del petróleo mundial: está en la mira de Estados Unidos

El país de América del Sur en la mira de Estados Unidos es Guyana. No se trata solo de barriles. Se trata de velocidad, de reservas inesperadas y de una transformación que ocurrió en tiempo récord. En menos de una década, Guyana pasó de ser un actor marginal a un nombre repetido en informes energéticos, análisis geopolíticos y planes de inversión en todo el mundo.