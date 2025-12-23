Durante décadas, el mapa energético de América del Sur pareció escrito de antemano. Venezuela, Brasil, en menor medida Argentina, concentraban la atención del mundo cuando se hablaba de petróleo.
El país de América del Sur que reconfigura el mercado del petróleo mundial: está en la mira de Estados Unidos
Este país de América del Sur busca convertir riqueza petrolera en desarrollo sostenible. Todos los detalles
Pero en silencio, lejos de los grandes titulares, un país pequeño de América del Sur empezó a alterar ese orden. Hoy, esta nación ya no pasa desapercibida. Se ha convertido en uno de los focos petroleros más dinámicos del mundo y, con ello, en un punto de interés estratégico para Estados Unidos.
El país de América del Sur que reconfigura el mercado del petróleo mundial: está en la mira de Estados Unidos
El país de América del Sur en la mira de Estados Unidos es Guyana. No se trata solo de barriles. Se trata de velocidad, de reservas inesperadas y de una transformación que ocurrió en tiempo récord. En menos de una década, Guyana pasó de ser un actor marginal a un nombre repetido en informes energéticos, análisis geopolíticos y planes de inversión en todo el mundo.
Guyana es una nación de poco más de 800 mil habitantes, ubicada en la costa norte de América del Sur, entre Venezuela, Surinam y Brasil. Durante años, su economía se apoyó en la agricultura, la minería y la exportación de materias primas tradicionales. Todo cambió a partir de 2015, cuando se confirmaron enormes hallazgos de petróleo en el bloque offshore Stabroek, frente a sus costas.
Como es que este país de América del Sur se transformó tan rápido
Según el portal Energía Estratégica Guyana no solo descubrió petróleo, descubrió mucho petróleo, de alta calidad y con costos de extracción relativamente bajos, una combinación rara y altamente atractiva para las grandes compañías energéticas.
La transformación acelerada de este país de América del Sur se debe a
- posee más de 11.000 millones de barriles recuperables de petróleo, una cifra extraordinaria para un país de su tamaño.
- Guyana ya produce cientos de miles de barriles diarios y proyecta superar el millón antes de 2030.
- la petrolera estadounidense lidera el desarrollo, junto a socios internacionales, consolidando la presencia de Estados Unidos en el país.
- Guyana emerge como nuevo proveedor confiable en un contexto de incertidumbre energética global.
- el crecimiento petrolero se da en paralelo a la histórica disputa territorial con Venezuela por la región del Esequibo.
- Guyana registra uno de los mayores crecimientos del PBI del mundo, impulsado casi exclusivamente por el petróleo.