El país de América del Sur con el mejor rendimiento económico: es top 4 del mundo

Sin embargo, cada tanto aparece un caso que rompe las previsiones y obliga a mirar hacia el sur del mundo, donde una economía logró destacarse en un año marcado por la incertidumbre global. Te contamos de qué país de América del Sur se trata.

Bogota (1)

El país de América del Sur con el mejor rendimiento económico: top 4 del mundo

El país de América del Sur es Colombia. En 2025, su economía no solo superó las expectativas internas, sino que se convirtió en la de mejor rendimiento de la región y en la cuarta más sólida del mundo, según The Economist. Un dato que sorprendió incluso a los analistas más optimistas y que volvió a poner a este país de América del Sur en el centro de la escena económica internacional.