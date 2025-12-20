El mapa económico del mundo suele moverse con lentitud. Las grandes potencias avanzan, mientras muchas economías de América del Sur luchan por sostener el equilibrio entre crecimiento, inflación y empleo.
El país de América del Sur con el mejor rendimiento económico: es top 4 del mundo
Un país de América del Sur logró destacarse en un año de incertidumbre global, rompiendo todas las previsiones.
Sin embargo, cada tanto aparece un caso que rompe las previsiones y obliga a mirar hacia el sur del mundo, donde una economía logró destacarse en un año marcado por la incertidumbre global. Te contamos de qué país de América del Sur se trata.
El país de América del Sur con el mejor rendimiento económico: top 4 del mundo
El país de América del Sur es Colombia. En 2025, su economía no solo superó las expectativas internas, sino que se convirtió en la de mejor rendimiento de la región y en la cuarta más sólida del mundo, según The Economist. Un dato que sorprendió incluso a los analistas más optimistas y que volvió a poner a este país de América del Sur en el centro de la escena económica internacional.
El Colombia, el producto Interno Bruto creció un 3,6% en el tercer trimestre, la mayor expansión desde el final de la pandemia y por encima de todas las proyecciones iniciales. Tanto el consumo público como el privado mostraron una fuerte recuperación. Las familias de este país de América del Sur volvieron a gastar y las empresas a invertir en el mercado interno, reactivando la economía.
¿Cómo lo logró este país de América del Sur?
- La tasa de desempleo cayó al 8,2%, el nivel más bajo de la historia reciente del país. Además, gran parte del nuevo empleo generado fue formal, un avance clave para reducir la informalidad estructural.
- Los bancos registraron una mejora en la cartera vencida: hogares y empresas están pagando mejor sus deudas, una señal de mayor estabilidad económica.
- Colombia no fue de los países más castigados por los aranceles de Estados Unidos y se benefició del aumento del precio del café, uno de sus principales productos de exportación.
- A pesar de la incertidumbre política, el país de América del Sur mantuvo estabilidad institucional, separación de poderes y reglas claras, factores clave para sostener la confianza económica.
Detrás de estos números positivos, Colombia enfrenta desafíos importantes, como el alto déficit fiscal, la caída de la inversión extranjera y la desaceleración de sectores estratégicos como el minero y el petrolero. Aun así, 2025 dejó una certeza, una economía puede romper todos los pronósticos.
Así mismo, otras economías del mundo fueron destacadas fueron
- Portugal, considerado la mejor economía del mundo en 2025 por su combinación de crecimiento, inflación baja y mercado bursátil fuerte.
- Irlanda, sólido crecimiento económico y buen rendimiento de acciones.
- Israel, destacado por su crecimiento del PIB y mercado accionario.