Un joven quedó internado con heridas graves luego de un accidente entre un tren y un auto ocurrido en Maipú. La víctima del siniestro, sucedido en las primeras horas de este martes, fue el conductor del vehículo menor.
Un joven sufrió graves heridas en un accidente entre un tren y un auto
El accidente ocurrió en Maipú y dejó al conductor del vehículo con politraumatismos graves, según la información policial
Según la primera información policial, minutos después de las 2 un chico se encontraba manejando un Fiat 147 por calle Correa en dirección al oeste. En ese horario, a la altura de calle Boedo, suele pasar el tren de cargas.
El parte del Ministerio de Seguridad indica que pese a que personal policial le realizó señas de luces para que detuviera su trayectoria, ya que en esos cruces ubicados en Maipú no hay barrera ferroviaria, el conductor cruzó por motivos que se desconocen; y el tren lo terminó chocando en la parte delantera izquierda del auto.
Producto del accidente, el joven fue asistido por una ambulancia que lo diagnosticó con politraumatismos graves y quedó internado en el Hospital El Carmen. Trascendió que tenía alcohol en sangre, aunque muy por debajo del 0,50 máximo que prevé la Ley de Tránsito.