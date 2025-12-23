Un joven sufrió graves heridas en un accidente entre un tren y un auto

Según la primera información policial, minutos después de las 2 un chico se encontraba manejando un Fiat 147 por calle Correa en dirección al oeste. En ese horario, a la altura de calle Boedo, suele pasar el tren de cargas.

El parte del Ministerio de Seguridad indica que pese a que personal policial le realizó señas de luces para que detuviera su trayectoria, ya que en esos cruces ubicados en Maipú no hay barrera ferroviaria, el conductor cruzó por motivos que se desconocen; y el tren lo terminó chocando en la parte delantera izquierda del auto.