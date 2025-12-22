Dos hombres quedaron internados en grave estado tras un accidente vial con caballos en Luján de Cuyo

Según la primera información policial, el accidente ocurrió cuando una camioneta Toyota circulaba por el Acceso Sur en dirección al norte. Cuando había pasado el cruce con la Ruta Nacional 7, el vehículo mordió la banquina y terminó volcando en medio del asfalto.

accidente lujan Dos heridos graves dejó el accidente vial en Luján de Cuyo.

La situación se vio agravada porque la camioneta trasladaba un trailer con dos caballos, el cual también terminó volcando con los animales adentro.