Una camioneta que trasladaba caballos terminó volcando sobre el Acceso Sur en la tarde del domingo. Producto del accidente vial que sucedió a la altura de Luján de Cuyo, dos hombres fueron hospitalizados con lesiones de consideración.
Dos hombres quedaron internados en grave estado tras un accidente vial con caballos en Luján de Cuyo
El accidente ocurrió sobre el Acceso Sur y los dos internados sufrieron heridas de consideración
Según la primera información policial, el accidente ocurrió cuando una camioneta Toyota circulaba por el Acceso Sur en dirección al norte. Cuando había pasado el cruce con la Ruta Nacional 7, el vehículo mordió la banquina y terminó volcando en medio del asfalto.
La situación se vio agravada porque la camioneta trasladaba un trailer con dos caballos, el cual también terminó volcando con los animales adentro.
El conductor de la camioneta, de 37 años, sufrió politraumatismos y un traumatismo encefalocraneano grave. Mientras que el acompañante, de 61 años, fue diagnosticado con un neumotórax de gravedad. Ambos quedaron internados en el Hospital Central tras el accidente.