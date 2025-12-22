Un hombre quedó internado en la mañana de este lunes luego de protagonizar un accidente con su moto en Guaymallén. El siniestro vial ocurrió sobre Costanera y generó problemas con el tránsito en la zona.
Un motociclista sufrió un accidente en Costanera y tuvo que ser hospitalizado
El accidente se produjo sobre esa arteria a la altura de Guaymallén, en una esquina que está regulada por un semáforo
El accidente tuvo lugar aproximadamente a las 6 en la intersección de Costanera y Godoy Cruz, en la localidad de San José. En esa esquina, que está regulada por una semáforo, el motociclista perdió el dominio cuando se dirigía hacia el norte y terminó cayendo del rodado.
Producto de la maniobra, el motociclista terminó adentro de una acequia a pocos metros del canal Cacique Guaymallén. Personal de ambulancia que llegó al lugar tuvo que estabilizarlo y trasladarlo hasta el Hospital Central, ubicado a pocas cuadras.
Producto del accidente, efectivos de la Policía debieron cortar el tráfico en 2 de las 4 trochas que tiene la Costanera, prouciendo demoras en el flujo vehicular.