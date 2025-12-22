Un hombre mantenía relaciones en el auto y sucedió lo que nadie esperaba

hombre-auto-mar-del-plata

Hombre en el auto con una mujer y un herido de bala

Según los primeros reportes, el conductor del auto detuvo su marcha para concretar un intercambio de dinero por sexo con una mujer. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando un hombre se acercó de forma abrupta a una de las ventanillas, desencadenando una lucha que terminó con una detonación de arma de fuego.

Tras efectuar el disparo, que impactó en la zona de la cadera del sujeto que se asomó, el conductor aceleró el auto y escapó del lugar, siendo actualmente buscado por las autoridades.

Según fuentes de Mar del Plata, el herido —quien se encuentra en situación de calle, tendría una relación de pareja con la mujer y cumpliría el rol de “custodio” durante sus actividades en la zona.

hombre-auto-relaciones-mar-del-plata

Un hombre herido de bala: estado de salud y prontuario

El lesionado fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los profesionales médicos le brindaron las primeras curaciones. Durante el procedimiento de identificación, la policía constató que ambos involucrados poseen un frondoso prontuario.

El hombre herido cuenta con procesos judiciales abiertos desde 2020 por delitos de robo, tentativa de robo y encubrimiento; mientras que la mujer registra antecedentes vinculados a infracciones por violencia familiar, lesiones y diversos delitos contra la propiedad.