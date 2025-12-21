Selfie fatal: murió pisoteado al intentar sacarse una foto con una manada de elefantes.

Trágico elefantes muerte Un joven de 32 años murió aplastado al intentar sacarse una selfie y filmarse con su celular con una manada de elefantes salvajes. Foto gentileza tn.com.ar

El hombre advirtió que “este tipo de incidentes están ocurriendo a pesar de que el Departamento Forestal repite anuncios por altoparlantes, pidiendo a la gente no acercarse a los elefantes salvajes”.

El DFO añadió que unas 42 elefantas, repartidas en varios grupos, recorren los bosques en la frontera entre los distritos de Bokaro y Ramgarh, lo que multiplica el riesgo de encuentros con pobladores. En ese sentido, las autoridades recomiendan constantemente evitar las aproximaciones y advierten sobre la peligrosidad de intentar selfies con elefantes en esas zonas rurales.

El lamentable incidente se produjo el martes por la tarde en la zona conocida como Ara South, del bloque Mandu y los vecinos contaron que, al ver pasar a los animales, algunos se acercaron por la curiosidad y que la reacción del elefante ante la presencia de la víctima fue súbita, provocando el tragico desenlace.

En una situación anterior ocurrida en Mayurbhanj, distrito de Karanjia, un joven que se acercó a ver a los elefantes también fue aplastado. La manada, que había ingresado desde Jharkhand hacia la zona de Narasandh Joba y constaba de alrededor de 30 ejemplares.

Los pobladores del lugar intentaron socorrer al joven afectado, pero no lograron salvarle la vida por las graves lesiones que sufrió. El caso generó alarma entre vecinos y autoridades de Karanjia.

El diario The New Indian Express indicó que este fue el quinto caso en una semana. Otras cuatro personas habían muerto pisoteadas por la manadas de elefantes. Ellos fueron Aryan Lohra, de 21 años, Amul Mahto (35), Parvati Devi (40) y Savitri Devi (45).

Según datos oficiales, más de 1270 personas murieron en los últimos 18 años debido a ataques de manadas de elefantes salvajes en la región de Jharkhand.

Miembros que controlan las áreas forestales intensificaron las advertencias por altoparlantes en comunidades próximas y solicitaron a los pobladores respetar los senderos y no transitar en zonas donde hay elefantes. Este nuevo incidente puso en agenda el debate sobre la peligrosa convivencia entre poblaciones rurales y manadas de elefantes.

Fuente: la100.com