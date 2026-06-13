figura, desierto,misterio, Marree Man El mayor misterio del mundo: una figura de 4 kilómetros apareció en el desierto y desapareció sin dejar rastro. Foto ABC news

Su forma representaba con claridad a un cazador aborigen empuñando un arma ceremonial posiblemente una lanza arrojadiza, pero nadie quiso afirmarlo, ya que en aquel momento solo había comunicaciones y faxes enviados a negocios locales y medios de comunicación afirmando que la figura era un homenaje a la cultura aborigen con fines turísticos.

La ciencia hizo de lo suyo y el primer registro satelital de la NASA demuestra que el Marree Man fue creado entre el 27 de mayo y el 12 de junio de 1998. Da a entender que quienes hicieron la figura usaron medios muy precisos, como maquinaria pesada y tecnología de posicionamiento GPS, algo para nada común en zonas tan remotas del país para lo que era esa década.

Sin embargo, algo extraño sucedió y el mayor misterio del mundo se empezó a originar: la figura comenzó a desdibujarse por la erosión del viento y las condiciones extremas del desierto.

Las teorías respecto a esta extraña figura con tamaño descomunal

figura, desierto,misterio, Marree Man (2) Un GPS y una niveladora permiten recuperar el geoglifo del Hombre de Maree en Australia. Foto Geographyrealm

Una de las teorías apunta al artista Bardius Goldberg, ya que creen que este confesó haber estado involucrado poco antes de su muerte en 2002, aunque nunca lo confirmó públicamente. Por otro lado, gracias a que se encontró una placa enterrada cerca de la cabeza del geoglifo, con una bandera de EE. UU. y símbolos olímpicos se creyó la posibilidad de que la creación estuviera en manos de personal militar estadounidense.

Otra de las hipótesis hablaban de que las compañías mineras de la zona hubieran aprovechado maquinaria disponible para hacer la obra como mensaje político o simbólico relacionado con las reclamaciones de los pueblos aborígenes sobre la tierra.

De esta forma, el Marree Man se ha convertido en algo más profundo: un símbolo del misterio, del anonimato y del poder de lo inexplicado.