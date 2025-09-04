Hay lugares muy misteriosos en todo el planeta. Uno de ellos son los Montes Apalaches, un sitio con vasta extensión en donde hay bosques muy antiguos, comunidades aisladas y muchos mitos y leyendas, entres ellas, unas famosas escaleras.
Los Montes Apalaches se han vuelto muy populares en internet por ciertas costumbres que se le atribuyen a algunos pobladores, como el asegurarse que todas las ventanas y cortinas estén cerradas por las noches y no salir al bosque de noche, ya que hay criaturas que acechan y escaleras que parecen guardar un secreto.
A los Montes Apalaches se les atribuyen varias historias. Una de ellas tiene que ver con ciertas escaleras que se pueden hallar en el bosque.
Según esta leyenda moderna, en el bosque suelen aparecer escaleras misteriosas ante los visitantes. El problema está en que las personas que las encuentran se ven tentados a subirlas, pero estas no llevan a ningún lado y las consecuencias de escalar cada peldaño es nefasta.
Esta leyenda responsabiliza a estas escaleras por las desapariciones de personas, principalmente turistas. Algunas historias señalan que se trata de portales a otras dimensiones, caminos al infierno o trampas que llevan a seres desconocidos.
El folclore popular le atribuye más historias a los Apalaches. Según sus leyendas, en los bosques vive una criatura con alas y ojos rojos. Si bien, las leyendas no dicen que sea malvada, sí le atribuyen a su aparición la llegada de desastres.
En tanto, comunidades indígenas hablan de hechiceros poderosos que roban la vida de personas para prolongar la suya. Las víctimas suelen enfermar como víctima de este "robo".
Finalmente, también se habla de luces fantasmales en los pantanos de los Montes Apalaches. Estas desorientan a los turistas o los guían hacia estos sitios. No obstante, una explicación más racional, asegura que se trata de gas metano.