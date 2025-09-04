Según esta leyenda moderna, en el bosque suelen aparecer escaleras misteriosas ante los visitantes. El problema está en que las personas que las encuentran se ven tentados a subirlas, pero estas no llevan a ningún lado y las consecuencias de escalar cada peldaño es nefasta.

Esta leyenda responsabiliza a estas escaleras por las desapariciones de personas, principalmente turistas. Algunas historias señalan que se trata de portales a otras dimensiones, caminos al infierno o trampas que llevan a seres desconocidos.

Montes Apalaches Los Montes Apalaches guardan varios misterios

Las otras leyendas de los Montes Apalaches

El folclore popular le atribuye más historias a los Apalaches. Según sus leyendas, en los bosques vive una criatura con alas y ojos rojos. Si bien, las leyendas no dicen que sea malvada, sí le atribuyen a su aparición la llegada de desastres.

En tanto, comunidades indígenas hablan de hechiceros poderosos que roban la vida de personas para prolongar la suya. Las víctimas suelen enfermar como víctima de este "robo".

Finalmente, también se habla de luces fantasmales en los pantanos de los Montes Apalaches. Estas desorientan a los turistas o los guían hacia estos sitios. No obstante, una explicación más racional, asegura que se trata de gas metano.