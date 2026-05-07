El libro que está celosamente guardado en una biblioteca y que nadie puede leer: cuál es su contenido

Qué es el Manuscrito Voynich

La vida del Manuscrito Voynich ha sido rastreada a través de sus dueños desde el siglo XVII. Sus dueños han sido alquimistas, emperadores y un librero llamado Wilfrid Voynich, quien lo redescubrió en 1912 y por el que se llama de esa manera.

A diferencia de cualquier otro libro, este manuscrito está escrito en un alfabeto único que no existe, ni aparece en ningún otro lugar. Incluso se ha intentado descifrarlo con grandes expertos y hasta con inteligencia artificial y no se ha podido.

Por eso mismo, para algunos se trata de un idioma desconocido, un dialecto que puede haberse extinguido o un sistema criptográfico tan complejo que nadie lo ha podido descifrar. En cambio, para otros, se trata de un fraude hecho en el siglo XV y no se puede entender porque son garabatos que asemejan a letras. Sin embargo, hay dudas sobre esta última teoría.

Si bien, no se sabe lo que dice, los expertos sí han logrado distinguir que tiene capítulos dedicados a la botánica, en la que hay dibujos de plantas que no existen en la Tierra. Otro de astronomía, con diagramas estelares y zodiacales extraños y de biología, en el que aparecen mujeres desnudas.

manuscrito voynich misterio Cada varios años se dice que se descifró, pero el manuscrito Voynich sigue siendo un misterio

Por qué puede ser real

A lo largo de los años, el Manuscrito Voynich ha sido varias veces estudiado y se ha comprobado que sigue las leyes lingüísticas que posee cada idioma. En cuanto al autor, se ha sospechado de varios, pero no hay seguridad sobre ninguno.

En ese sentido, se ha dicho que el Manuscrito Voynich pudo haber sido hecho por un médico o herborista desconocido o incluso por algún ocultista interesado en falsificar a nobles a cambio de dinero. Lo cierto es que pasan los años y nadie ha podido traducirlo, por lo que su contenido sigue uno de los grandes misterios de la historia.