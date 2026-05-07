Que las brujas no eran brujas, sino mujeres que eran maestras cerveceras y que los monasterios y los mercados medievales las sacaron de la industria bajo acusaciones falsas. Que el cristianismo se apoderó de fechas claves de otras creencias. Que la historia del Caballo de Troya esconde también algunas verdades. Lucas Botta, con su libro Chamuyos Que Hicieron Historia, no solamente cuenta lo que muchos no saben de historias famosas, sino que lo hace con rigurosidad y humor.
Brujas que no fueron brujas y otros chamuyos que hicieron historia: el libro para abrir los ojos... y la cabeza
Lucas Botta acaba de publicar el libro "Chamuyos que hicieron historia" en donde cuenta la verdad sobre fechas del cristianismo, el secreto detrás de las famosas cazas de brujerías y muchos otros hechos históricos
A lo largo de la historia de la humanidad, los relatos siempre sirvieron para que ciertos hechos sean de una manera o de otra. Los vencedores no son los únicos que saben contar historias; también están los pícaros, los vivos y, a veces, ciertos estafadores que reúnen todos los requisitos.
El historiador Lucas Botta se encarga de pinchar el globo de todos esos relatos y contar verdades que no saben todos o que pueden resultar muy incómodas.
“Hay una decisión al momento de escribir el libro que es la divulgación. La mayoría son historias muy conocidas y se trata de contarlas desde otra lógica, lo que no significa que sean mentiras o avivadas, sino que permitieron que la historia se construyera como lo hizo”, explicó Botta a Diario UNO.
No obstante, el mismo escritor se hace cargo y hace la diferencia entre un chamuyo y una mentira o estafa y el punto clave es el fin de cada uno. No es lo mismo engañar a tu enemigo en una guerra, que robarle a un grupo de personas vendiendo una isla que no existe.
"Es un libro de mesita de luz, no te podés dormir y lo agarrás para leer en cualquier parte. La idea es que cada capítulo sean gancheros y cortitos", explicó el historiador, que también ha presentado las mismas historias en su espectáculo teatral que este viernes llevará al teatro Selectro.
La historia en el escenario
Para Botta, el escenario no es ajeno. Antes de ser historiador, fue músico y también tiene su propio podcast en donde habla de historia. "Soy historiador aunque vengo del escenario. Tratamos de mezclar esas dos pasiones con la rigurosidad que es necesaria", señaló.
Justamente, el ser un historiador que se encarga de divulgar el pasado de esa manera lo expone, como a otros historiadores, a la crítica de sus pares: "Yo creo que son dos ámbitos, el netamente académico y el historiador para divulgación porque es necesario. Por ejemplo, no me gusta la matemática, pero leo a Adrián Paenza y me encanta porque me permite entender la matemática desde otro lado. Yo creo que los dos ámbitos son necesarios. Parece que la Academia son historiadores contra historiadores, pero la idea acá es llevarla a un público en general y ojalá que ellos vayan hacia más historiadores más académicos que vayan más profundo de lo que yo voy".
Chamuyos Que Hicieron Historia ya está en venta en todas las librerías del país y, como dijo su autor, se trata de un libro que se puede empezar por cualquier lado y siempre quedar sorprendido por la verdad descubierta.