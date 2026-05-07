Brujas que no fueron brujas y otros chamuyos que hicieron historia: el libro para abrir los ojos... y la cabeza

lucas botta Lucas Botta

“Hay una decisión al momento de escribir el libro que es la divulgación. La mayoría son historias muy conocidas y se trata de contarlas desde otra lógica, lo que no significa que sean mentiras o avivadas, sino que permitieron que la historia se construyera como lo hizo”, explicó Botta a Diario UNO.

No obstante, el mismo escritor se hace cargo y hace la diferencia entre un chamuyo y una mentira o estafa y el punto clave es el fin de cada uno. No es lo mismo engañar a tu enemigo en una guerra, que robarle a un grupo de personas vendiendo una isla que no existe.

"Es un libro de mesita de luz, no te podés dormir y lo agarrás para leer en cualquier parte. La idea es que cada capítulo sean gancheros y cortitos", explicó el historiador, que también ha presentado las mismas historias en su espectáculo teatral que este viernes llevará al teatro Selectro.

lucas botta Lucas Botta, además del libro, tiene el espectáculo llamado Chamuyos Que Hicieron Historia

La historia en el escenario

Para Botta, el escenario no es ajeno. Antes de ser historiador, fue músico y también tiene su propio podcast en donde habla de historia. "Soy historiador aunque vengo del escenario. Tratamos de mezclar esas dos pasiones con la rigurosidad que es necesaria", señaló.

Justamente, el ser un historiador que se encarga de divulgar el pasado de esa manera lo expone, como a otros historiadores, a la crítica de sus pares: "Yo creo que son dos ámbitos, el netamente académico y el historiador para divulgación porque es necesario. Por ejemplo, no me gusta la matemática, pero leo a Adrián Paenza y me encanta porque me permite entender la matemática desde otro lado. Yo creo que los dos ámbitos son necesarios. Parece que la Academia son historiadores contra historiadores, pero la idea acá es llevarla a un público en general y ojalá que ellos vayan hacia más historiadores más académicos que vayan más profundo de lo que yo voy".

Chamuyos Que Hicieron Historia ya está en venta en todas las librerías del país y, como dijo su autor, se trata de un libro que se puede empezar por cualquier lado y siempre quedar sorprendido por la verdad descubierta.