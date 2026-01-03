El manuscrito Voynich ha permanecido en las sombras de la comprensión humana durante más de un siglo, resistiendo cualquier intento de traducción y convirtiéndose en el "santo grial" de la criptografía histórica. Sin embargo, un nuevo descubrimiento publicado en la revista Cryptologia propone una hipótesis fascinante sobre su creación.
¿Descubrimiento histórico?: creen haber encontrado la clave para descifrar el manuscrito más misterioso
Un estudio sugiere que un sistema de dados y cartas explicaría el origen del manuscrito Voynich. Este descubrimiento arroja luz sobre el gran enigma
El periodista científico Michael Greshko ha desarrollado un método de cifrado que utiliza herramientas comunes en la época medieval, logrando generar textos con una similitud estadística asombrosa a los glifos del documento original.
La técnica propuesta, denominada "Naibbe" en honor a un juego de cartas del siglo XIV, plantea que el autor del libro podría haber utilizado un código generado mediante el azar. El proceso implica el uso de un dado para fragmentar palabras en latín o italiano, seguido de la extracción de una carta de la baraja para determinar qué tabla de encriptación utilizar. El resultado es una secuencia de símbolos que replica la estructura y la frecuencia visual del llamado "voynichés", el idioma ininteligible que compone la obra.
Un sistema basado en el azar y la estadística
Aunque este algoritmo no traduce directamente el contenido del libro alojado en la Universidad de Yale, ofrece una explicación plausible sobre cómo fue manufacturado en el siglo XV. El misterio que rodea a sus 38.000 palabras y sus extrañas ilustraciones de plantas inexistentes, astrología y figuras femeninas, podría reducirse a un complejo juego matemático. Greshko diseñó las tablas de encriptación para que coincidieran con la frecuencia de aparición de los glifos reales, demostrando que la tecnología necesaria para crear tal complejidad ya existía en la Edad Media.
El manuscrito ha sido sometido a pruebas de radiocarbono que lo sitúan en el siglo XV, pero su contenido ha dividido a los expertos. Una facción sostiene que se trata de un engaño elaborado sin significado real, mientras que otros defienden que esconde un lenguaje perdido o cifrado. Los intentos previos con inteligencia artificial no han logrado romper el hermetismo del texto, lo que ha fortalecido la teoría del fraude en los últimos años. Sin embargo, la similitud entre los textos generados por el cifrado Naibbe y el original sugiere que hay una estructura lógica subyacente.
El debate entre el lenguaje real y el engaño
La importancia de este hallazgo radica en que proporciona un punto de referencia computacional. Si bien es poco probable que el cifrado Naibbe sea el método exacto utilizado por el autor original, establece que es posible generar un texto con esas características específicas sin recurrir a tecnologías modernas. Esto valida la posibilidad de que el libro tenga un sentido oculto, esperando a ser leído mediante la clave correcta.
René Zandbergen, uno de los expertos más reconocidos en el manuscrito Voynich, ha reaccionado al estudio con interés cauteloso. Aunque se mantiene indeciso sobre si el texto tiene significado o es un sinsentido, reconoce el valor del trabajo de Greshko. El estudio demuestra que la generación mecánica de un texto complejo era factible, desafiando el argumento simplista de que "nadie se tomaría tanta molestia para un engaño". La puerta para comprender la mecánica del libro sigue abierta, aunque su traducción final continúe siendo esquiva.