¿Descubrimiento histórico?: creen haber encontrado la clave para descifrar el manuscrito más misterioso

Un sistema basado en el azar y la estadística

Voynich-Manuscript-1 Todavía no se conoce la verdadera naturaleza del manuscrito.

Aunque este algoritmo no traduce directamente el contenido del libro alojado en la Universidad de Yale, ofrece una explicación plausible sobre cómo fue manufacturado en el siglo XV. El misterio que rodea a sus 38.000 palabras y sus extrañas ilustraciones de plantas inexistentes, astrología y figuras femeninas, podría reducirse a un complejo juego matemático. Greshko diseñó las tablas de encriptación para que coincidieran con la frecuencia de aparición de los glifos reales, demostrando que la tecnología necesaria para crear tal complejidad ya existía en la Edad Media.

El manuscrito ha sido sometido a pruebas de radiocarbono que lo sitúan en el siglo XV, pero su contenido ha dividido a los expertos. Una facción sostiene que se trata de un engaño elaborado sin significado real, mientras que otros defienden que esconde un lenguaje perdido o cifrado. Los intentos previos con inteligencia artificial no han logrado romper el hermetismo del texto, lo que ha fortalecido la teoría del fraude en los últimos años. Sin embargo, la similitud entre los textos generados por el cifrado Naibbe y el original sugiere que hay una estructura lógica subyacente.

El debate entre el lenguaje real y el engaño

voynich El nuevo descubrimiento podría ser la clave para descifrar el manuscrito.

La importancia de este hallazgo radica en que proporciona un punto de referencia computacional. Si bien es poco probable que el cifrado Naibbe sea el método exacto utilizado por el autor original, establece que es posible generar un texto con esas características específicas sin recurrir a tecnologías modernas. Esto valida la posibilidad de que el libro tenga un sentido oculto, esperando a ser leído mediante la clave correcta.

René Zandbergen, uno de los expertos más reconocidos en el manuscrito Voynich, ha reaccionado al estudio con interés cauteloso. Aunque se mantiene indeciso sobre si el texto tiene significado o es un sinsentido, reconoce el valor del trabajo de Greshko. El estudio demuestra que la generación mecánica de un texto complejo era factible, desafiando el argumento simplista de que "nadie se tomaría tanta molestia para un engaño". La puerta para comprender la mecánica del libro sigue abierta, aunque su traducción final continúe siendo esquiva.