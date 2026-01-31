Durante siete décadas, la comunidad de investigadores observó cómo el cosmos mantenía estructuras magnéticas ordenadas a pesar del caos circundante. Recientemente, un grupo de científicos logró desentrañar este misterio del espacio, al identificar los mecanismos que permiten la formación de patrones estables en estrellas y galaxias. El estudio determinó que el orden puede surgir directamente del movimiento turbulento, lo cual genera bandas de magnetismo que permanecen constantes a lo largo del tiempo en los cuerpos celestes.
Después de 70 años, los científicos consiguen explicar un misterio del espacio
Un equipo de científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison descifra el origen de los campos magnéticos a gran escala tras décadas de incertidumbre
La investigación, liderada por Bindesh Tripathi en la Universidad de Wisconsin-Madison, utilizó simulaciones avanzadas para entender por qué existen campos magnéticos suaves y definidos donde debería haber confusión. Los resultados indicaron que las diferencias de velocidad entre las distintas capas de materia resultan fundamentales. Este fenómeno, que los expertos denominaron gradiente de velocidad, actúa como el motor que sostiene la estructura magnética global, incluso cuando la turbulencia intenta fragmentar los flujos de energía en escalas menores.
La función de los chorros en el espacio
Para alcanzar estas conclusiones, los científicos analizaron flujos tridimensionales mediante el uso de potentes procesadores durante millones de horas de cálculo. Durante el proceso, observaron la aparición de chorros de largo alcance que mantenían el flujo alineado en una dirección específica. Estos chorros estiraban las líneas magnéticas de forma repetida, lo que permitía que el patrón general se restaurara tras cada perturbación turbulenta. Sin este impulso constante, el misterio del espacio habría permanecido oculto, ya que los modelos previos mostraban campos caóticos y efímeros.
El hallazgo tiene implicaciones directas en la comprensión de los dínamos cósmicos, los procesos mediante los cuales el movimiento de la materia sostiene el magnetismo. Muchos modelos anteriores fallaban al representar patrones a gran escala, pues el magnetismo tendía a quedarse confinado en áreas pequeñas y enredadas. Al introducir la estabilidad de los chorros y la rotación del flujo promedio, el equipo demostró que el crecimiento magnético en bandas es una consecuencia natural de estas condiciones físicas específicas.
Impacto en la astronomía y la Tierra
Este avance para los científicos no solo permite comprender mejor las galaxias lejanas, sino que también ofrece herramientas para estudiar eventos violentos como la colisión de estrellas de neutrones. En tales sucesos, las diferencias de velocidad son extremas y la turbulencia es feroz. La capacidad de predecir la dinámica magnética en esos entornos resulta vital para la astronomía de mensajeros múltiples, la cual combina señales de luz y ondas gravitacionales para estudiar el universo profundo.
A nivel local, este descubrimiento sobre el espacio ayuda a explicar el comportamiento del Sol. Las capas solares se desplazan unas sobre otras y generan tormentas que afectan directamente a la tecnología terrestre. Una mejor comprensión de estos campos magnéticos facilitará la predicción de eyecciones de gas que impactan en satélites y redes eléctricas. Aunque el modelo actual simplificó ciertos aspectos como la densidad del plasma, establece una base sólida para futuras investigaciones sobre el magnetismo universal.