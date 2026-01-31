El río más largo del mundo tiene casi 6000 kilómetros de extensión y fluye de una manera diferente a los demás

Pero lo más sorprendente es que no sería el único río colosal en esa región. Pues en 2011, un grupo de científicos brasileños presentó una hipótesis que captó la atención internacional: la existencia de un enorme flujo de agua subterránea que corre en paralelo al Amazonas, a unos 4.000 metros de profundidad.

A esta corriente se la bautizó como río Hamza, en honor al investigador Valiya Mannathal Hamza, quien lideró el estudio. Lo impactante es que este “río oculto” tendría una longitud similar a la del Amazonas: alrededor de 6.000 kilómetros.

Aquí está uno de los puntos más intrigantes: aunque se lo llama “río”, el Hamza no funciona como los ríos tradicionales. A diferencia del Amazonas, que fluye a cielo abierto con gran velocidad, el Hamza se mueve bajo tierra, atraviesa capas profundas de roca sedimentaria, fluye lentamente a través de poros y grietas y no tiene un cauce visible.

río Hamza (2) El Hamza tiene un caudal de 3.090 metros cúbicos de agua por segundo, avanza un máximo de 100 metros por año y tiene un ancho de entre 200 y 400 kilómetros.

Su velocidad es extremadamente baja, pues se estima que avanza apenas metros por año, lo que lo convierte en un fenómeno hidrológico muy diferente. Por eso, algunos científicos prefieren describirlo como un flujo subterráneo masivo más que como un río convencional.

Las estimaciones indican que el río Hamza podría ser mucho más ancho que el Amazonas, de movimiento lento pero constante y parte de un sistema subterráneo inmenso.

Es decir, mientras el Amazonas es un río superficial poderoso, Hamza sería una especie de “corriente profunda” que acompaña su recorrido desde los Andes hasta el Atlántico.