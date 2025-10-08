El río del que depende un continente y que se disputan 3 países: es el segundo más largo

La complejidad geopolítica del río Nilo surge de su distribución desigual de recursos. El Nilo Azul, que nace en Etiopía, aporta casi el 85 % del caudal total del río, pero durante mucho tiempo Etiopía no pudo aprovecharlo debido a antiguos acuerdos coloniales que favorecían a Egipto y Sudán. El Tratado de 1929 y el Acuerdo de 1959, firmados durante la época del dominio británico, otorgaron a Egipto derechos preferenciales sobre el agua del Nilo, dejando a los demás países con un acceso muy limitado.

Rio Nilo (1) Este río representa el derecho al desarrollo, la identidad nacional y el futuro de millones de personas en una región donde el agua vale más que el oro

La presa que cambia la historia del río Nilo

Esta situación cambió drásticamente en el siglo XXI con la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD) sobre el Nilo Azul, un proyecto iniciado por Etiopía en 2011 finalizada en 2025. La presa busca generar energía hidroeléctrica para impulsar el desarrollo del país, pero Egipto la percibe como una amenaza directa a su seguridad hídrica, ya que depende casi en un 97 % del río Nilo para abastecerse de agua. Sudán, por su parte, mantiene una posición intermedia: reconoce los beneficios energéticos, pero teme posibles alteraciones en el caudal y el riesgo de inundaciones.

Detrás de estas tensiones hay intereses estratégicos, históricos y ambientales. El río Nilo no solo representa agua, sino también soberanía, poder y estabilidad regional. Cualquier cambio en su gestión puede afectar la agricultura, la energía y hasta la paz entre países.