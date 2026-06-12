China inicia un megaproyecto fluvial en el tercer río más largo del mundo para duplicar el transporte de mercancías desde 2035

Las obras comenzaron oficialmente en una ceremonia celebrada en Yichang, en la provincia de Hubei, donde se anunció la construcción de una nueva vía fluvial asociada al complejo de las Tres Gargantas. El plan incluye la incorporación de una esclusa de dos vías y cinco niveles al norte de la infraestructura existente, además de mejoras en las instalaciones de navegación de una presa ubicada aguas abajo. Estas modificaciones permitirán agilizar el tránsito de embarcaciones y reducir los cuellos de botella que actualmente limitan el transporte por el río.

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¿Por qué esta construcción es vital para China?

Una vez concluido, el megaproyecto elevará la capacidad anual de procesamiento de carga de las Tres Gargantas hasta los 336 millones de toneladas, prácticamente el doble de su capacidad actual. Las autoridades chinas también esperan que la obra establezca varios récords mundiales relacionados con la construcción de esclusas fluviales, incluyendo el tamaño de las embarcaciones que podrán transitar por ellas, las dimensiones de las cámaras de navegación y el volumen de excavación requerido para su desarrollo.

Más allá de su dimensión logística, la iniciativa simboliza las prioridades estratégicas de China para los próximos años. El XV Plan Quinquenal se centra en tres grandes pilares: fortalecer la independencia tecnológica para reducir la dependencia de Occidente, acelerar la transición hacia energías limpias y reforzar la seguridad nacional. En ese contexto, el nuevo corredor fluvial no solo busca mover más mercancías, sino también consolidar la posición de China como una de las principales potencias económicas e industriales del mundo.