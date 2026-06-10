La recuperación de los ríos se ha convertido en una tarea esencial en distintas partes del mundo. Estos cuerpos de agua son fundamentales para la supervivencia de numerosos ecosistemas. En este caso, para salvar poblaciones de peces de una región, se implementó una medida tan original como sorprendente.
En los proyectos de restauración del río Entiat, en el estado de Washington, helicópteros transportan enormes troncos y sistemas completos de raíces para depositarlos en el cauce. El objetivo es recrear refugios naturales para salmones y truchas, devolviendo al río parte de las condiciones que perdió con el paso del tiempo.
La operación aérea para rescartar a los peces de un río vital: transporta bosques enteros con helicópteros
Cuando estas estructuras caen al cauce del río, modifican el comportamiento natural del agua. Los troncos desvían la corriente, forman pozas, crean pequeños canales y favorecen la acumulación de sedimentos. En otras palabras, ayudan a que el río recupere procesos naturales que desaparecieron durante décadas de intervención humana.
Durante gran parte del siglo XX, numerosos ríos de Estados Unidos fueron "limpiados" de troncos y restos de madera porque se creía que así mejoraba el flujo del agua. Sin embargo, con el tiempo los científicos descubrieron que esa práctica eliminó hábitats fundamentales para una gran variedad de peces.
Recrear refugios naturales para salmones y truchas
La restauración moderna busca revertir ese daño. Para ello, los equipos utilizan estructuras conocidas como large woody debris o grandes restos leñosos, que incluyen troncos enteros, raíces y agrupaciones de madera similares a las que se encontrarían de manera natural en un bosque.
El proceso requiere una gran precisión. Los pilotos de los helicópteros deben depositar cada tronco en ubicaciones específicas definidas previamente por biólogos e ingenieros fluviales. No se trata simplemente de lanzar madera al río, sino de reconstruir cuidadosamente ecosistemas completos.
Muchos de estos proyectos se desarrollan en bosques montañosos donde abrir caminos para el ingreso de maquinaria pesada causaría más daños ambientales que el propio trabajo de restauración. Por esa razón, los helicópteros se han convertido en una herramienta fundamental para transportar los materiales sin alterar aún más el entorno.
Los beneficios van mucho más allá de los peces. Las nuevas zonas húmedas, refugios y áreas de agua lenta atraen insectos, aves, anfibios y mamíferos que dependen de los ecosistemas fluviales para sobrevivir. Además, estas reducen la velocidad de la corriente y generan zonas más profundas y protegidas donde los peces pueden alimentarse, refugiarse de los depredadores y reproducirse con mayor éxito.