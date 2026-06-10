La operación aérea para rescartar a los peces de un río vital: transporta bosques enteros con helicópteros

Durante gran parte del siglo XX, numerosos ríos de Estados Unidos fueron "limpiados" de troncos y restos de madera porque se creía que así mejoraba el flujo del agua. Sin embargo, con el tiempo los científicos descubrieron que esa práctica eliminó hábitats fundamentales para una gran variedad de peces.

río Entiat (3)

Recrear refugios naturales para salmones y truchas

La restauración moderna busca revertir ese daño. Para ello, los equipos utilizan estructuras conocidas como large woody debris o grandes restos leñosos, que incluyen troncos enteros, raíces y agrupaciones de madera similares a las que se encontrarían de manera natural en un bosque.

El proceso requiere una gran precisión. Los pilotos de los helicópteros deben depositar cada tronco en ubicaciones específicas definidas previamente por biólogos e ingenieros fluviales. No se trata simplemente de lanzar madera al río, sino de reconstruir cuidadosamente ecosistemas completos.

Muchos de estos proyectos se desarrollan en bosques montañosos donde abrir caminos para el ingreso de maquinaria pesada causaría más daños ambientales que el propio trabajo de restauración. Por esa razón, los helicópteros se han convertido en una herramienta fundamental para transportar los materiales sin alterar aún más el entorno.

Los beneficios van mucho más allá de los peces. Las nuevas zonas húmedas, refugios y áreas de agua lenta atraen insectos, aves, anfibios y mamíferos que dependen de los ecosistemas fluviales para sobrevivir. Además, estas reducen la velocidad de la corriente y generan zonas más profundas y protegidas donde los peces pueden alimentarse, refugiarse de los depredadores y reproducirse con mayor éxito.