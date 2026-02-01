La fruta que más importa Estados Unidos proviene de este país de América Latina

Esa fruta amarilla que nos acompaña desde el desayuno hasta los snacks llega principalmente de países cálidos como Guatemala, Ecuador y Costa Rica. Regiones de América Latina donde el sol, la tierra y largas cadenas de exportación la hacen asequible y disponible todo el año.

árbol de palta

Las frutas mas populares de Estados Unidos

Más del 80 % de la fruta fresca importada por Estados Unidos procede de países latinoamericanos. Es una red compleja donde México, Perú, Chile y Guatemala se encuentran entre los proveedores más importantes en términos de valor y volumen.

Las frutas mas consumida en Estados Unidos son

Manzana muy popular tanto fresca como en jugos o procesada.

Uvas consumidas ampliamente, con producción significativa en California.

Fresas con gran presencia en las dietas por su sabor y versatilidad.

Naranjas aunque el consumo de jugo ha bajado, siguen siendo frecuentes

Este flujo no es casualidad, es historia y economía entrelazadas. Los plátanos, por ejemplo, nacen bajo climas tropicales que Estados Unidos no puede replicar. Los aguacates necesitan temporadas largas de sol y muchos otros frutos desde uvas hasta piñas y mangos encuentran en América Latina su lugar perfecto para crecer.