Entre esos, hay un río cuya influencia es tan profunda que se puede decir que está en el corazón del suministro global de alimentos, energía y transporte. Te contamos de qué se trata.

La economía más poderosa del mundo depende de este río: es una ruta esencial

Se trata del río Mississippi, la gran arteria fluvial de los Estados Unidos, una de las economías más poderosas del planeta, y un corredor logístico indispensable para gran parte del comercio agrícola mundial. Con más de 3.700 km de longitud, el Mississippi no es solo un río. Esta ruta es la columna vertebral del transporte interior estadounidense.