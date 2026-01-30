Cuánto ejercicio tenemos que hacer para mantener una buena presión arterial: estudio da la respuesta

Los participantes de la investigación que realizaron cinco horas de actividad moderada por semana presentaron un riesgo mucho menor de desarrollar presión alta. Esta cantidad duplica el mínimo que recomiendan las guías actuales para adultos. Los resultados demuestran que superar los estándares básicos y mantener esa rutina hasta los 60 años ofrece una protección superior contra la patología.

Diferencias sociales y el hábito del ejercicio

CAMINAR-PILATES-EJERCICIO Todo el ejercicio que hagamos suma.

El análisis de los datos también arrojó disparidades significativas según el origen étnico y el género de los voluntarios. Por ejemplo, al llegar a los 40 años, los niveles de actividad se estabilizaron en hombres y mujeres blancos, mientras que en los participantes negros la tendencia continuó en descenso. Estas trayectorias influyeron de forma directa en la incidencia de la presión arterial elevada al alcanzar la vejez.

Hacia los 60 años, entre el 80% y el 90% de los hombres y mujeres negros presentaban hipertensión. En contraste, las cifras fueron menores para los hombres blancos, con un 70%, y para las mujeres blancas, quienes registraron cerca de un 50%. Los autores del estudio sugieren que factores socioeconómicos y responsabilidades familiares dificultan que ciertos grupos mantengan el ejercicio necesario para cuidar su salud.