Pronóstico del tiempo: alerta naranja por tormentas severas y granizo en Mendoza

Pronostico del tiempo en Mendoza - lluvias - tormentas - calles inundadas Hay pronóstico de lluvias en toda la provincia desde este viernes. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

La alerta meteorológica fue emitida oficialmente y abarca a toda la provincia, según el mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Como dato, en 4 días las lluvias en Mendoza ya superaron la mitad del promedio histórico de enero.

La alerta meteorológica se extiende hasta el domingo

La inestabilidad comenzará a manifestarse el viernes en los departamentos del sur, como San Rafael y General Alvear.

Posteriormente, con el transcurso de las horas del sábado, se irá extendiendo lentamente hacia el Valle de Uco y las zonas norte y este de la provincia. Prácticamente todo el sábado estará bajo condiciones de tormentas en la mayor parte del día, y el domingo también se espera esta situación.

Para el viernes, se prevé una temperatura máxima de 37 grados, con condiciones de inestabilidad en el sector de la precordillera, en el norte.

El sábado, la máxima podría rondar los 35 grados, aunque dependerá de los niveles de nubosidad. El domingo se esperan 31 grados, indicando un descenso de las temperaturas debido a la cobertura nubosa.

La caída de granizo es una de las principales preocupaciones de esta alerta meteorológica. Se ha confirmado que, a partir de este viernes, por la tarde y noche, está prevista su ocurrencia. Esta situación se extendería, por lo menos, hasta el domingo por la tarde. Recién hacia la noche del domingo se aguarda una mejora en el estado del tiempo.

granizo san rafael San Rafael ha sido uno de los departamentos más afectados por el granizo durante enero.

Eventos culturales y la Vendimia de Tunuyán afectados por las tormentas

Carlos Bustos hizo hincapié en la necesidad de extremar precauciones, especialmente en los sectores cultivados de Mendoza. Recordó que el Sur, particularmente Monte Comán, ha sido muy afectado por tormentas graniceras en el último tiempo.

Este mes se ha registrado una cantidad anormal de tormentas severas en esa zona, con varios días de presencia de granizo.

Ante este pronóstico, varias actividades han sido suspendidas o reprogramadas. En Ciudad, se han cancelado eventos como el Astroturismo entre Viñedos y los Relatos Nocturnos, que iban a realizarse este viernes 30 de enero y que fueron reprogramados para el sábado 7 de febrero. También se suspendieron los picnic musicales en La Nave y los sábados sorprendentes en la Peatonal, previstos para el sábado 31 de enero.

Las propuestas en el Teatrino de la plaza Independencia, incluyendo Animate (domingo 1 de febrero) y la Peña de las Reinas, también han sido suspendidas.

En cuanto a la Fiesta Nacional de la Vendimia de Tunuyán, el intendente Emir Andraos confirmó que no se suspendió sino que fue reprogramada. La fiesta, inicialmente prevista para este fin de semana, se realizará el lunes 2 de febrero con las mismas actividades y artistas.

Esta decisión, según explicó Andraos, busca evitar cualquier tipo de percance o cambios de último minuto debido a las condiciones climáticas desfavorables. La reprogramación a un día de semana, aunque pueda ser inusual, prioriza la seguridad de vecinos, artistas y trabajadores, frente a la alerta meteorológica vigente según el pronóstico del tiempo.