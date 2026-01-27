Emitieron una alerta amarilla por tormentas que podría afectar gran parte de Mendoza

Señalaron que el desplazamiento de las tormentas será hacia la zona Sur, el Valle de Uco y el llano del Gran Mendoza, pero donde se espera que sean más severas es en San Rafael y zonas de Malargüe. En ninguno de los casos se descarta la probabilidad de caída de granizo.

Además, en alta montaña también podría haber precipitaciones desde las 16 y hasta la noche en la zona norte de la cordillera.

Alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este martes una alerta amarilla para la zona este de Las Heras, Lavalle, Santa Rosa, San Martín y La Paz por tormentas aisladas durante la tarde y noche.

Según el organismo, el significado de alerta amarilla indica "posibles tormentas fuertes y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h".

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (14).jpeg Alerta amarilla por tormentas rige para toda la zona Este durante este martes. Imagen ilustrativa. Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 milímetros que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de las áreas que incluyen a la cordillerana, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve", indicó el SMN.

Sigue el pronóstico de tormentas

El miércoles se espera que las temperaturas vayan de 20 grados de mínima a 33 grados de máxima, con el desarrollo de tormentas desde las primeras horas de la tarde. Estas se formarán en el oeste del Gran Mendoza y oeste del Valle de Uco, pero no se prevén que ocurran en el resto de la provincia.

En la alta montaña, sobre la cordillera norte, pueden ocurrir algunas precipitaciones durante la tarde.

Durante el jueves se mantendrán las condiciones similares con circulación de viento leve del noreste y algunas tormentas localizadas en el oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco. Se espera una mínima de 22 grados y una máxima de 33 grados.