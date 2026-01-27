Sigue el alerta en Mendoza: fuertes tormentas llegan este martes 27 de enero

Alerta en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a la provincia de Mendoza en los departamentos de La Paz, Santa Rosa, San Martín y Lavalle. El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

mapa_alertas - 2026-01-27T072255.441 Estos son los departamentos en alerta.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de las áreas que incluyen a la cordillerana, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.