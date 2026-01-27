Sigue el alerta en Mendoza: fuertes tormentas llegan este martes 27 de enero

Muchos días de tormentas llegaron a la provincia de Mendoza a lo largo del fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por la llegada de fuertes lluvias a una parte de la provincia. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de este fuerte fenómeno.
Alerta en Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a la provincia de Mendoza en los departamentos de La Paz, Santa Rosa, San Martín y Lavalle. El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de las áreas que incluyen a la cordillerana, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
Recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas que se deben tomar para cuidarse de las fuertes tormentas.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.