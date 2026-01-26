Temperaturas extremas: alerta naranja este lunes 26 de enero

Alerta por tormentas muy fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranjas por tormentas muy fuertes en la provincias de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Córdoba.

mapa_temp_extremas Estas son las provincias en alerta por temperaturas extremas.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.