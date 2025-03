Alerta amarilla tres días seguidos en la ciudad de Mendoza por fuertes tormentas

El jueves, la mínima será de 20°C entre 06:00 y 07:00, y la máxima, de 30° C entre 17:00 y 18:00. La sensación térmica oscilará entre 21° C y 32° C. La sensación térmica será cálida que la temperatura. Con una probabilidad de lluvia de un 40%.

El viernes, la mínima será de 21° entre 07:00 y 08:00, y la máxima de 28°C entre 17:00 y 18:00. La sensación térmica oscilará entre 21° C y 29° C. La sensación térmica será cálida que la temperatura. Con una probabilidad de lluvia de 45%.

Cómo cuidarnos de las tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las distintas medidas que debemos tomar para mantenernos a salvo durante las tormentas

clima mdz.jpg Hasta el viernes habrá fuertes tormentas