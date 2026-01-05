Alerta por fuertes vientos del norte: ráfagas podrían superar los 70 km/h

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas en las provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca. El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

mapa_alertas - 2026-01-05T072132.171 Estas son las provincias en alerta.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.