Alerta por fuertes vientos del norte: ráfagas podrían superar los 70 km/h

Estas son las provincias que se encuentran en alerta por la llegada de fuertes vientos este lunes. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Evitá salir durante un alerta.

l Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas de viento a tres provincias este lunes 5 de enero. A continuación te contaremos todos los detalles sobre la llegada de este fenómeno al país y las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas en las provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca. El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

mapa_alertas - 2026-01-05T072132.171
Estas son las provincias en alerta.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

lluvia y viento
Tom&aacute; las medidas necesarias para cuidarte.

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

