El hábito después de la cena que ayuda a dormir más liviano

Lo interesante de esta caminata es su capacidad de adaptación. No importa si cenás temprano o al borde de la medianoche; bastan diez minutos para activar el organismo sin alterar el sueño. Al final del día, este pequeño ritual demuestra que no hacen falta rutinas complejas ni gimnasios de última generación para mejorar el bienestar general: la respuesta, muchas veces, está simplemente en dar el primer paso.

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