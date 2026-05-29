Cuánto ejercicio hacer según tu nivel de condición física

persona haciendo ejercicio Las guías generales recomiendan 150 minutos semanales de ejercicio fisico, pero para una protección mayor o si la forma física es baja, se puede necesitar más.

Protección sustancial: entre 560 y 610 minutos semanales

El estudio de BMJ Group encontró que para lograr una reducción del riesgo superior al 30%, se necesitan entre 560 y 610 minutos de ejercicio moderado a vigoroso por semana.

Eso equivale a:

80–90 minutos por día

1 hora diaria + sesiones más largas algunos días

Solo el 12% de los participantes alcanzaba este nivel.

Si tu condición física es baja, necesitás un poco más

El estudio analizó también la capacidad cardiorrespiratoria (VO máx.) y encontró diferencias claras:

Personas con menor forma física

Necesitan 30 a 50 minutos más por semana para obtener los mismos beneficios.

para obtener los mismos beneficios. Para reducir el riesgo un 20%, requieren 370 minutos semanales.

Personas con buena forma física

Logran ese mismo beneficio con 340 minutos.

Cuanto menor es tu condición física, más ejercicio necesitás para obtener el mismo nivel de protección.

Cómo saber en qué nivel estás

Podés orientarte con estas señales:

Condición física baja

Te agitás rápido al caminar.

Te cuesta subir escaleras.

Pasás muchas horas sentado.

No hacés deporte regularmente.

Condición física media

Caminás o entrenás 2–3 veces por semana.

Podés sostener 30 minutos de actividad moderada.

Tenés buena recuperación.

Condición física alta

Entrenás 4–6 veces por semana.

Hacés sesiones intensas.

Tenés buena resistencia y fuerza.

correr1 Más allá de la intensidad, la progresión gradual, la combinación de fuerza y cardio, y evitar el sedentarismo prolongado son fundamentales para la salud del corazón. Siempre se debe consultar a un profesional.

Cuántos minutos hacer según tu nivel

Condición baja: 150–370 minutos semanales: caminatas rápidas, bicicleta suave, ejercicios de fuerza básicos.

Condición media: 150–450 minutos semanales: combiná cardio + fuerza + intervalos moderados.

Condición alta: 340–610 minutos semanales: entrenamientos más largos, intervalos vigorosos, deportes.

Este contenido es informativo y no reemplaza el consejo médico profesional.

Progresión y constancia: más importantes que la intensidad

Los cardiólogos coinciden: no hace falta entrenar como un atleta. Lo que protege al corazón es:

Moverse todos los días.

Aumentar minutos de forma gradual.

Combinar fuerza + cardio.

Evitar el sedentarismo prolongado.

El ejercicio es una de las mejores herramientas para prevenir enfermedades cardiovasculares. Los 150 minutos semanales son un excelente punto de partida, pero si querés una protección mayor —o si tu condición física es baja— sumar más minutos puede marcar una diferencia real en tu salud.