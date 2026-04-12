Ni bicicleta fija, ni caminata: el ejercicio que es ideal para mejorar la salud del corazón

La clave reside en el esfuerzo vigoroso. Mientras que la caminata es un ejercicio de intensidad moderada, el ascenso vertical eleva la frecuencia cardíaca rápidamente, fortaleciendo el músculo cardíaco y mejorando la eficiencia del bombeo de sangre.

Más allá de la quema calórica, este hábito actúa como una "bomba natural" para el cuerpo. Al subir escalones, los músculos de las piernas se contraen, facilitando el retorno venoso.

adultos mayores, escaleras Este ejercicio es muy recomendado para los adultos mayores.

Además, al ser un ejercicio que combina el impacto controlado con el fortalecimiento de glúteos y cuádriceps, protege las articulaciones a largo plazo y mejora el equilibrio, un factor determinante para la salud en la edad adulta.

Como puedes ver, puedes cuidar tu corazón sin estar horas en el parque, o sin gastar fortunas en una bicicleta fija. Muchas veces, el comienzo del ejercicio está en tu propia casa.

Consejos a la hora de realizar este ejercicio