Cuántos minutos de ejercicio por semana protegen realmente tu salud cardiovascular, según un nuevo estudio

Cuál es la cifra óptima por semana

Para lograr una reducción del riesgo superior al 30%, el estudio encontró que se necesitan entre 560 y 610 minutos semanales de ejercicio moderado a vigoroso.

metodo japones longevidad caminata freepik (2) Los cardiólogos consultados coinciden en que los 150 minutos semanales siguen siendo suficientes para la mayoría y no es necesario modificar las guías actuales.

Eso equivale a:

80–90 minutos por día.

1 hora diaria + sesiones más largas algunos días.

Solo el 12% de los participantes alcanzaba ese nivel de actividad.

La condición física también influye

El estudio observó que quienes tenían menor forma física necesitaban 30 a 50 minutos más por semana para obtener los mismos beneficios que las personas más entrenadas.

Por ejemplo:

Para reducir el riesgo un 20% , las personas con baja condición física necesitaron 370 minutos semanales.

, las personas con baja condición física necesitaron semanales. Las más entrenadas lograron ese beneficio con 340 minutos.

Qué midió el estudio además del tiempo de ejercicio

Los investigadores analizaron dos factores clave:

Actividad física semanal.

Caminatas rápidas, correr, bicicleta, entrenamiento vigoroso.

Capacidad cardiorrespiratoria (VO máx.).

La eficiencia con la que el cuerpo usa oxígeno durante el ejercicio intenso. Es un indicador directo de salud cardiovascular.

Limitaciones del estudio

Los autores aclaran que:

La muestra podría tener mejor salud que la población general.

que la población general. El VO máx. fue estimado, no medido.

No se registró el tiempo de sedentarismo.

No se evaluó ejercicio de baja intensidad.

Aun así, expertos independientes calificaron el trabajo como “sólido y de buena calidad”.

Salud ejercicios caminata.jpg Los 150 minutos semanales de ejercicio moderado a vigoroso recomendados actualmente reducen el riesgo cardiovascular en un 8-9%.

¿Hay que cambiar las recomendaciones oficiales?

Cardiólogos consultados por Science Media Centre coinciden en que:

Los 150 minutos semanales siguen siendo suficientes para la mayoría.

para la mayoría. No es necesario modificar las guías actuales.

Quienes quieran una protección cardiovascular mayor pueden aumentar el volumen de ejercicio de forma progresiva.

Más ejercicio aporta más beneficios, pero el mínimo recomendado sigue siendo válido y efectivo.

El ejercicio regular es una de las herramientas más poderosas para prevenir enfermedades cardiovasculares. Los 150 minutos semanales son un excelente punto de partida, pero quienes busquen una protección más robusta pueden apuntar a volúmenes mayores, siempre con progresión y supervisión adecuada.