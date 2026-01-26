La tormenta Fern en Estados Unidos provocó la muerte de nueve personas y muchos problemas.

EEUU temporal calles Varias ciudades de Estados Unidos atraviesan momentos críticos por la tormenta Fern que ha provocado la muerte de nueve personas. Foto gentileza elpais.es

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que como consecuencia de la tormenta cinco personas perdieron la vida durante el fin de semana. Mientras las autoridades aguardan las autopsia a las víctimas para confirmar las causas precisas, el mandatario fue tajante al señalar la vulnerabilidad que sufre la población ante este fenómeno.

"Es un recordatorio poderoso del peligro del frío extremo para nuestros vecinos más vulnerables, especialmente aquellos en situación de calle", declaró el alcalde, en un mensaje por elevación a las autoridades del país.

Mientras que en el sur del país, el alcalde de Austin (Texas), Kirk Watson, confirmó la primera muerte en su jurisdicción a causa de la fuerte tormenta de nieve. Watson instó a la población a no confiarse: “Todavía nos espera un clima muy, muy frío; es vital permanecer en el interior de las casas aunque sintamos que lo peor de la noche ya pasó”.

Además, el fenómeno provocó la interrupción del transporte terrestre y aéreo, además de la dificultad para mantener despejadas las principales arterias urbanas y rutas interestatales.

La situación en Nueva York es crítica a causa de la tormenta, con reportes de unos 250 accidentes de tránsito en todo el estado y vuelos cancelados. “Hoy nadie fue a trabajar, pero sí, estamos todos muy alerta con agua, con comida, si queda un poquito más en la casa y ahorita solamente limpiando la nieve”, indicó Marcela de Santana, una brasileña casada con un ciudadano cordobés que reside en Nueva York.

EEUU temporal paseo El fuerte temporal de nieve ha provocado problemas con los servicios básicos y varias ciudades no tienen electricidad.

Por otro lado, el impacto que ha causado la tormenta Fern en la infraestructura eléctrica es masivo. Según el portal especializado Poweroutage.us, la cifra de hogares que se quedaron sin suministro eléctrico ascendió a 1.018.447 usuarios en todo el territorio de Estados Unidos.

El detalle de los estados más afectados

Tennessee: 306.000 usuarios afectados (el epicentro del corte).

Mississippi: 175.000 hogares sin luz.

Louisiana: 145.000 usuarios a oscuras.

Las compañías eléctricas advierten que la recuperación del servicio podría demorar días en las zonas rurales debido a la dificultad para transitar por las rutas congeladas. Mientras tanto, las autoridades han habilitado refugios con calefacción en gimnasios y centros comunitarios para evitar que la cifra de víctimas fatales continúe ascendiendo durante la próxima madrugada.