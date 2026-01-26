La tía del chico que casi muere en una acequia durante la tormenta relató el dramático momento

La tía del chico de 13 años que casi muere ahogado en una acequia de Godoy Cruz detalló como fue el momento en que quedó atorado debajo de un puente como consecuencia de la mugre que arrastraba el agua en medio de la fuerte tormenta del viernes pasado. Sigue internado en el Hospital Notti y su familia pidió que recen por él.
Florencia vive en el barrio Bella Vista, frente al barrio Suárez, de Godoy Cruz, donde su sobrino había ido a pasar unos días de vacaciones para disfrutar con sus primos.
La mujer relató a Radio Nihuil que ese día habían ido hasta el parque San Martín para disfrutar del día y del espacio verde, comieron unas pizzas, hasta que comenzó la tormenta y decidieron regresar a su casa.
"Dejamos a los chicos en la casa y nos fuimos con mi marido hasta la cochera para guardar el auto. Cuando regresamos los chicos salieron para ver la tormenta, y ahí mi sobrino se resbaló y cayó a la acequia", describió Florencia.
La primera versión que se había conocido indicó que el chico se había medido a un canal para rescatar a su hermanito, pero la mujer explicó que esto fue una confusión porque fue un accidente.
El chico cayó a la acequia durante la tormenta
La mujer indicó que su sobrino tiene un retraso madurativo, pero no tiene ninguna discapacidad física. Cree que le llamó la atención la fuerza con la que el agua que corría por la acequia, se acercó y los mismos vecinos vieron cómo se resbaló.
Fue arrastrado unos 40 metros sin que nadie pudiese sacarlo, hasta que el joven quedó atorado debajo de un puente como consecuencia de la gran cantidad de basura que arrastró el agua.
"Mi marido y otro muchacho se metieron a la acequia del lado contrario para tratar de sacarlo y no pudieron por la mugre que había. A mi marido le llegaba el agua hasta el cuello. Quizás por eso se mezclaron las cosas y creyeron que él había querido rescatar a alguien, pero no fue así", dijo Florencia.
Sostuvo que todos los vecinos salieron a ayudarla, ya que la conocen debido a que tiene una pequeña verdulería en su casa. "En la desesperación me salió pedir que rompieran el puente. La gente trajo picos y cosas para hacerlo, y así pudimos sacar a mi sobrino".
Al costado quedaron los escombros, la basura y hasta un colchón que fue lo que lo había atascado al joven, "y la municipalidad todavía ni vino a limpiar todo eso".
Los vecinos le salvaron la vida al chico en medio de la tormenta
Un hombre que vive a pocos metros de allí se arrimó y le hizo las maniobras de RCP al chico hasta que llegó la ambulancia. Lograron reanimarlo y lo trasladaron directo al Hospital Notti, donde quedó internado.
"Estuvo entre 15 y 20 minutos debajo del puente. Uno de mis hijos llamó al 911 y tardaron más de 5 minutos en atenderlo y los Bomberos no atendían. Cuando llegaron ya lo habían sacado los vecinos", describió la tía de la víctima.
El parte médico de este lunes indicó que sigue internado en terapia intensiva en estado crítico y su pronóstico es reservado, por esto su familia pidió a todos los mendocinos que recen para que el chico salga adelante: "Confiamos en las manos de Dios".