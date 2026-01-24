El dramático rescate del chico ahogado en Godoy Cruz que se tiró a un canal para salvar a su hermanito

Espera de pacientes en el Hospital Notti. Foto Axel Lloret. El adolescente rescatado tras sufrir ahogamiento permanece internado en el hospital Notti.

Momentos de tensión en Godoy Cruz

Ante la desesperación de los vecinos y la imposibilidad de comunicarse con el 911 porque las líneas estaban colapsadas debido al temporal, varios residentes unieron fuerzas para levantar el puente y extraer al joven, quien ya no presentaba signos vitales.

Rápidamente, personal de Bomberos Voluntarios -alertado por la hija de uno de ellos que vive en el barrio- y de la Policía que acudió al lugar iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Durante más de 25 minutos, los equipos trabajaron sin descanso hasta que el chico, tras recibir descargas eléctricas por parte del personal médico, logró recuperar el pulso.

En medio de la tensa situación, rescatistas y el personal de la ambulancia sufrieron agresiones físicas por parte de algunos vecinos, quienes manifestaban su enojo por lo que consideraban una demora del sistema de emergencias.

Finalmente, el chico fue trasladado con vida al hospital Notti, donde ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión -estuvo más de 10 minutos sumergido- y quedó internado en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica.