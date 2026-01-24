Un adolescente de 13 años fue rescatado este viernes por la noche en Godoy Cruz, tras ser arrastrado y quedar atascado debajo de un puente de un canal en medio de la fuerte tormenta. El chico, que minutos antes se había tirado al agua para salvar a su hermanito, tuvo que ser reanimado porque fue sacado sin signos vitales.
El dramático rescate del chico ahogado en Godoy Cruz que se tiró a un canal para salvar a su hermanito
El adolescente quedó sumergido debajo de un puente durante unos 10 minutos. Fue retirado sin signos vitales pero lo reanimaron. Está grave en el hospital Notti
El dramático suceso comenzó cuando el intenso temporal provocó la crecida de una acequia en el barrio Suárez. Allí, un niño de 5 años cayó al caudaloso torrente, pero su hermano mayor logró rescatarlo a tiempo.
Sin embargo, en un giro inesperado, fue el adolescente quien terminó siendo succionado por la corriente y quedó atascado debajo de un puente de cruce de calle.
Momentos de tensión en Godoy Cruz
Ante la desesperación de los vecinos y la imposibilidad de comunicarse con el 911 porque las líneas estaban colapsadas debido al temporal, varios residentes unieron fuerzas para levantar el puente y extraer al joven, quien ya no presentaba signos vitales.
Rápidamente, personal de Bomberos Voluntarios -alertado por la hija de uno de ellos que vive en el barrio- y de la Policía que acudió al lugar iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Durante más de 25 minutos, los equipos trabajaron sin descanso hasta que el chico, tras recibir descargas eléctricas por parte del personal médico, logró recuperar el pulso.
En medio de la tensa situación, rescatistas y el personal de la ambulancia sufrieron agresiones físicas por parte de algunos vecinos, quienes manifestaban su enojo por lo que consideraban una demora del sistema de emergencias.
Finalmente, el chico fue trasladado con vida al hospital Notti, donde ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión -estuvo más de 10 minutos sumergido- y quedó internado en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica.