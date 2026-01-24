La fuerte tormenta con lluvia y granizo causó más de 140 incidentes y un adolescente hospitalizado en Mendoza

Embed - granizo en Uspallata

El reporte de Defensa Civil

Entre los incidentes más recurrentes en toda la provincia, se contaron caídas de árboles y ramas (con 15 en Las Heras y 10 en San Rafael), postes derrumbados (3 en Las Heras, 1 en Lavalle y 1 en Godoy Cruz), cables cortados o caídos, y varios transformadores en cortocircuito que provocaron interrupciones en el servicio eléctrico.

Embed - Tormenta en Uspallata 23 de enero - otra perspectiva

Otros daños significativos incluyeron derrumbes parciales de techos en Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz, así como viviendas anegadas en Godoy Cruz y Maipú.

En Godoy Cruz, además del dramático rescate del menor de edad, se reportó un socavón y varios desbordes de canales por rejillas tapadas.

arbol caido ciudad de mendoza tormenta Daños en la Ciudad de Mendoza tras la caída de un árbol.

La caída de granizo también fue protagonista en varios departamentos, afectando a Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Tunuyán y San Rafael, donde el fenómeno se produjo este viernes por segundo día consecutivo, como muestra el siguiente video:

Embed - Fuerte tormenta de granizo y lluvia en San Rafael

Luján, Tupungato, Tunuyán y San Carlos fueron los únicos departamentos que no reportaron novedades significativas por el temporal del viernes a la noche.

Toda la información fue relevada por Defensa Civil de los municipios e ingresada a la base del Centro de Operaciones de Riegos.

De acuerdo a las previsiones del pronóstico del tiempo, el fin de semana continuará con inestabilidad en casi toda la provincia con tormentas conectivas intensas con altas chances de caída de granizo, por lo que habrá que estar atentos a los radares de la Dirección de Contingencias Climáticas antes de salir de casa.