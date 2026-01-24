La intensa tormenta con lluvia y y granizo que azotó gran parte de Mendoza dejó un saldo de 146 incidentes en distintos departamentos, según el reporte de Defensa Civil. Entre las consecuencias más graves, un adolescente debió ser trasladado al hospital Notti tras caer a una acequia en Godoy Cruz. Emitieron alerta amarilla para este sábado en casi toda la provincia.
La fuerte tormenta con lluvia y granizo causó más de 140 incidentes y un adolescente hospitalizado en Mendoza
Filtraciones en casas, desbordes y caída de árboles, postes y cables fue el saldo reportado por Defensa Civil a causa de las tormentas con lluvia y granizo
Bomberos Voluntarios informaron que un menor de edad fue rescatado el viernes a la noche después de sufrir el accidente en calles Pirovano y Einstein. Debieron realizarle maniobras de RCP para salvarle la vida.
Uspallata, la localidad más afectada
Según el relevamiento de novedades realizado hasta las 7 de este sábado, el departamento más afectado fue Las Heras, que acumuló 82 de los 146 eventos registrados. En esta localidad, se informaron 60 viviendas con filtraciones de techo solo en Uspallata, además del desborde de arroyos y badenes en Ruta 7 (barrio Villa Clarita) y Ruta 13 (canal Santa Elena).
El reporte de Defensa Civil
Entre los incidentes más recurrentes en toda la provincia, se contaron caídas de árboles y ramas (con 15 en Las Heras y 10 en San Rafael), postes derrumbados (3 en Las Heras, 1 en Lavalle y 1 en Godoy Cruz), cables cortados o caídos, y varios transformadores en cortocircuito que provocaron interrupciones en el servicio eléctrico.
Otros daños significativos incluyeron derrumbes parciales de techos en Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz, así como viviendas anegadas en Godoy Cruz y Maipú.
En Godoy Cruz, además del dramático rescate del menor de edad, se reportó un socavón y varios desbordes de canales por rejillas tapadas.
La caída de granizo también fue protagonista en varios departamentos, afectando a Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Tunuyán y San Rafael, donde el fenómeno se produjo este viernes por segundo día consecutivo, como muestra el siguiente video:
Luján, Tupungato, Tunuyán y San Carlos fueron los únicos departamentos que no reportaron novedades significativas por el temporal del viernes a la noche.
Toda la información fue relevada por Defensa Civil de los municipios e ingresada a la base del Centro de Operaciones de Riegos.
De acuerdo a las previsiones del pronóstico del tiempo, el fin de semana continuará con inestabilidad en casi toda la provincia con tormentas conectivas intensas con altas chances de caída de granizo, por lo que habrá que estar atentos a los radares de la Dirección de Contingencias Climáticas antes de salir de casa.