Se le atascó un brazo en una máquina y Bomberos trabajaron casi 2 horas para sacarlo

Sin perder más tiempo, y viendo la dificultad de la situación, pidieron la asistencia de los Bomberos para sacarlo de allí, además de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado para asistir de inmediato a la víctima.

El trabajo de Bomberos para auxiliar a la víctima

Los Bomberos del Cuartel Central junto con los Voluntarios de Godoy Cruz trabajaron en conjunto para sacar lo más rápido posible al empleado, mientras intentaban calmarlo.

Utilizaron todo lo que tenían, herramientas manuales como hidráulicas y el procedimiento duró 1 hora 45 minutos hasta que pudieron desarmar la máquina sobadora de la panadería y de esa manera sacar el brazo del joven.

Una vez que los Bomberos terminaron, los médicos de la ambulancia asistieron de inmediato a la víctima por el traumatismo en su brazo derecho y lo trasladaron al Hospital Central para realizarle todos los estudios y tratamiento necesario.