Un joven de 21 años sufrió un grave accidente en la panadería que trabaja en Godoy Cruz, donde uno de sus brazos quedó atascado en una máquina sobadora. Los Bomberos Voluntarios de esa comuna y del Cuartel Central trabajaron durante casi 2 horas para sacar a la víctima de allí.
Se le atascó un brazo en una máquina y Bomberos trabajaron casi 2 horas para sacarlo
La víctima es empleado de una panadería, quien en un accidente quedó con su brazo atrapado en una máquina sobadora. Los Bomberos hicieron todo para salvarlo
Ocurrió alrededor de las 23.30 del jueves en una panadería ubicada en calle Hipólito Yrigoyen al 400, de Godoy Cruz, desde donde compañeros de la víctima llamaron al 911 con un desesperado pedido por el accidente.
Los móviles de la Policía fueron los primeros en llegar y constataron que el muchacho trabajaba cuando su brazo derecho quedó atrapado entre los cilindros de la máquina sobadora.
Sin perder más tiempo, y viendo la dificultad de la situación, pidieron la asistencia de los Bomberos para sacarlo de allí, además de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado para asistir de inmediato a la víctima.
El trabajo de Bomberos para auxiliar a la víctima
Los Bomberos del Cuartel Central junto con los Voluntarios de Godoy Cruz trabajaron en conjunto para sacar lo más rápido posible al empleado, mientras intentaban calmarlo.
Utilizaron todo lo que tenían, herramientas manuales como hidráulicas y el procedimiento duró 1 hora 45 minutos hasta que pudieron desarmar la máquina sobadora de la panadería y de esa manera sacar el brazo del joven.
Una vez que los Bomberos terminaron, los médicos de la ambulancia asistieron de inmediato a la víctima por el traumatismo en su brazo derecho y lo trasladaron al Hospital Central para realizarle todos los estudios y tratamiento necesario.