Un camión y un auto protagonizaron un accidente frente a la Destilería, en Luján, en el cual quedaron personas atrapadas. Personal de Bomberos Voluntarios de Luján, de Potrerillos y del Cuartel Central trabajan en el lugar. Pidieron precaución para quienes circulen por la zona.
Grave accidente con personas atrapadas en la Ruta 7 entre un auto y un camión
El accidente fue sobre la Ruta 7, cerca de la Destilería, en Luján. Una pareja había quedado atrapada dentro de su auto tras chocar con un camión del municipio
El accidente ocurrió a las 8.20 de este jueves en la zona de la Destilería, a 4 kilómetros al oeste de la ruta 84, entre un camión de la Municipalidad de Luján y un Fiat Cronos en el que viajaba una pareja. Los primeros reportes de otros conductores que presenciaron el accidente, indicaron que en el vehículo menor había personas atrapadas.
Según el Ministerio de Seguridad, el chofer del camión señaló que cuando ingresaba a la cantera Bianchi, ubicado en el costado sur, fue chocado en el costado derecho por el Fiat Cronos.
El tránsito no fue cortado debido a que los dos vehículos del accidente quedaron al costado de la Ruta 7, aunque personal de Tránsito de Luján y la Policía regularon la circulación en la zona.
Asistieron a los heridos del accidente en Luján
Ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar y constataron que la pareja que viajaba en el Fiat Cronos sufrió varios golpes por el accidente y fueron trasladados a un hospital para su mejor asistencia.
La primera información es que las dos personas estarían fuera de peligro pese al fuerte impacto. Mientras, el chofer del camión tuvo lesiones leves.
La Policía insistió a los conductores que bajen la velocidad para evitar nuevos accidentes.