Grave accidente con personas atrapadas en la Ruta 7 entre un auto y un camión

El tránsito no fue cortado debido a que los dos vehículos del accidente quedaron al costado de la Ruta 7, aunque personal de Tránsito de Luján y la Policía regularon la circulación en la zona.

Asistieron a los heridos del accidente en Luján

Ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar y constataron que la pareja que viajaba en el Fiat Cronos sufrió varios golpes por el accidente y fueron trasladados a un hospital para su mejor asistencia.

La primera información es que las dos personas estarían fuera de peligro pese al fuerte impacto. Mientras, el chofer del camión tuvo lesiones leves.

La Policía insistió a los conductores que bajen la velocidad para evitar nuevos accidentes.