Una mujer que cuidaba a una anciana murió atropellada por un micro cuando iba a comprar tortitas en Godoy Cruz

accidente godoy cruz ambulancia El accidente ocurrió en calles Paso de los Andes y Armani, de Godoy Cruz, donde una mujer de 54 años fue atropellada por un micro. Foto: Ministerio de Seguridad.

Según indicaron, el chofer del micro, un joven de 28 años, circulaba por calle Armani hacia el este y al girar al norte para tomar Paso de los Andes embistió a la mujer que cruzaba esa calle sin darse cuenta que el colectivo tenía el semáforo en verde.

Varias personas que fueron testigos del accidente llamaron al 911 para pedir la asistencia médica para la víctima.

El accidente que provocó la muerte de una mujer

La mujer quedó tendida en el suelo y varias personas se acercaron para ayudarla, pero no reaccionaba.

Primero llegó la Policía y fueron los efectivos quienes comenzaron con maniobras de reanimación.

Móviles policiales, jpeg Los policías fueron los primeros en llegar al lugar del accidente y comenzaron las maniobras de reanimación, ya que la víctima no reaccionaba. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Al llegar los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado continuaron con las maniobras, pero tras varios minutos confirmaron que estaba sin signos vitales. Señalaron que tenía una fractura en uno de sus brazos, además de otros golpes que le provocaron la muerte.

Al conductor del micro le hicieron un test de alcoholemia luego del accidente, el cual dio negativo como resultado.