La ciudad de Frías de Santiago del Estero quedó muy consternada el pasado jueves 15 de enero, luego de conocerse la muerte de un chico de 20 años, que decidió quitarse la vida y fue encontrado por sus familiares, generando un profundo dolor.
Muerte y conmoción por la muerte de un joven que se quitó la vida: "Me dijiste que nunca me ibas a dejar sola"
Un joven tomó la decisión de quitarse la vida, dejando un vacío irreparable. Su novia More no para de despedirlo en las redes
El lamentable episodio que enlutó a toda una ciudad, provocó una tristeza indescriptible.
Familiares y amigos despidieron con sentidos mensajes al joven, sin poder encontrar consuelo y explicación por la decisión de ponerle fin a su vida.
La víctima fue identificada como Jorge Gabriel Barrionuevo, quien residía en una vivienda ubicada en la intersección de 1° de Mayo y Coronel Borges.
El joven de Santiago del Estero había sido visto con vida durante la madrugada previa a su muerte y fue encontrado a las pocas horas por un familiar al momento de comenzar el siguiente día. El lamentable suceso ocurrió en el sector frontal del inmueble.
Muerte en Santiago del Estero: conmoción y triste despedida
La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad de Santiago del Estero, a tal punto que vecinos, amigos y allegados manifestaron su dolor a través de las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de despedida y acompañamiento a la familia en este difícil momento.
Entre todos los mensajes, uno de los más dolorosos, es el que realizó su novia More, quien también se sumó a las decenas de mensajes de despedida:
La muerte de un joven lleno de futuro y con muchos proyectos en mente, hace replantearse la necesidad de fortalecer los espacios de contención, escucha y acompañamiento en la comunidad.
Desde distintos sectores se expresó el pesar por lo ocurrido en Santiago del Estero, en una jornada marcada por el silencio y el respeto ante una pérdida que enluta no solo a una familia, sino a toda la ciudad.
La tragedia generó la presencia de los efectivos y de técnicos de criminalística, quienes realizaron pericias y secuestraron elementos de interés para la causa.