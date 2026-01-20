Muerte y conmoción por la muerte de un joven que se quitó la vida: "Me dijiste que nunca me ibas a dejar sola"

La víctima fue identificada como Jorge Gabriel Barrionuevo, quien residía en una vivienda ubicada en la intersección de 1° de Mayo y Coronel Borges.

El joven de Santiago del Estero había sido visto con vida durante la madrugada previa a su muerte y fue encontrado a las pocas horas por un familiar al momento de comenzar el siguiente día. El lamentable suceso ocurrió en el sector frontal del inmueble.

Muerte en Santiago del Estero: conmoción y triste despedida

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad de Santiago del Estero, a tal punto que vecinos, amigos y allegados manifestaron su dolor a través de las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de despedida y acompañamiento a la familia en este difícil momento.

Entre todos los mensajes, uno de los más dolorosos, es el que realizó su novia More, quien también se sumó a las decenas de mensajes de despedida:

La muerte de un joven lleno de futuro y con muchos proyectos en mente, hace replantearse la necesidad de fortalecer los espacios de contención, escucha y acompañamiento en la comunidad.

Desde distintos sectores se expresó el pesar por lo ocurrido en Santiago del Estero, en una jornada marcada por el silencio y el respeto ante una pérdida que enluta no solo a una familia, sino a toda la ciudad.

La tragedia generó la presencia de los efectivos y de técnicos de criminalística, quienes realizaron pericias y secuestraron elementos de interés para la causa.